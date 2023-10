Sieben auf einen Streich

Mainz – Wie das gepasst haben soll, ist nur schwer vorstellbar. Dennoch,

am 25. Oktober 2023 flüchteten sieben Jugendliche vor der Kontrolle durch eine

Zugbegleiterin in einem EC auf die Toilette, um die Kontrolle zu umgehen. Der

Zug befand sich auf dem Weg von Mannheim nach Mainz. Bis zum Halt in Mainz

verließen die Jungen die Toilette nicht mehr. Die Zugbegleiterin hatte

zwischenzeitlich die Bundespolizei informiert, die die vier 16; einen 17; und

zwei 18-jährige Marokkaner bei Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof Mainz in

Empfang nahmen. Die Jungen hatten keine gültigen Fahrscheine für den Zug und

auch keinerlei Ausweisdokumente dabei, weshalb sie mit zur Dienststelle genommen

wurden. Einer der 16-Jährigen war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung

getreten und wurde durch drei Staatsanwaltschaften und eine Ausländerbehörde

gesucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die minderjährigen

Jugendlichen an eine Jugendnoteinrichtung übergeben, die beiden Volljährigen

konnten ihren Weg fortsetzen. Gegen alle Sieben wurde ein Strafverfahren wegen

Betruges eingeleitet.

Mainz – Oberstadt Einbruch in städtisches Gebäude

Mainz – Oberstadt – Wie der Mainzer Polizei mitgeteilt wurde, sind am

Mittwochmorgen zwischen 08:30 bis 12:30 Uhr mehrere Spinde von städtischen

Mitarbeitern in der Geschwister-Scholl-Straße aufgebrochen worden.

Ein unbekannter Täter hatte sich Zutritt zu den Umkleideräumen der Mitarbeiter

verschafft und dort Spinde aufgebrochen und durchwühlt. Das genaue Diebesgut

steht derzeit noch nicht fest. Im Rahmen einer Zeugenbefragung gab eine

Mitarbeiter an, im Tatzeitraum eine verdächtige Person gesehen zu haben.

Personenbeschreibung: -männlich, ca. 170 cm, ca. 30 Jahre alt, schlank,

Vollbart. Der verdächtige trug eine schwarze Strickmütze und eine schwarze

Jogginghose. Am Tatort wurde eine Spurensuche durchgeführt. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Wer Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem genannten Fall geben kann,

wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/

65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz – Laubenheim Schwerer Raub mit Pfefferspray

Mainz – Laubenheim – Am 24.10.2023 wurde gegen 23:43 Uhr bekannt, dass es

im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Rheintalstraße zu einem Raub unter

Verwendung von Pfefferspray gekommen ist. Dem Fahrer aus Rostock hatten drei

Personen zugewunken, weshalb er annahm, dass seine Hilfe benötigt wird. Er hielt

sein Auto an, woraufhin plötzlich Pfefferspray ins Auto gesprüht wurde und seine

Umhängetasche gestohlen wurde. Durch die Personenbeschreibung der flüchtigen

Täter wurden sofort Fahndungsmaßnahen eingeleitet und verstärkte Polizeikräfte

in Tatortnähe eingesetzt. Wenig später konnten zwei Personen aufgegriffen

werden, deren Aussehen mit der Personenbeschreibung übereinstimmte. Im Rahmen

einer Durchsuchung der Verdächtigen wurde die gestohlene Tasche des Rostockers

aufgefunden. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen schwerem Raub ermittelt.

Ihre Smartphones wurden außerdem sichergestellt und sie wurden

erkennungsdienstlich behandelt.

Mainz – Innenstadt Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen

Mainz – Innenstadt – Im Laufe des Mittwochvormittags, in der Zeit zwischen

07:00 – 11:30 Uhr, wurden aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen der Stadt Mainz

die Rucksäcke bzw. Taschen zweier Mitarbeiter gestohlen. Die beiden Fahrzeuge

waren während der Arbeiten in der Schillstraße sowie auf einem Parkplatz in der

Geschwister-Scholl-Straße abgestellt. Es wurden Wertgegenstände in Höhe eines

niedrigen vierstelligen Betrags entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

