Geschwindigkeitskontrolle der Wormser Polizei

Worms – Am gestrigen Mittwoch wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00

Uhr im Nibelungenring (B9) durch die Wormser Polizei eine Kontrollstelle zur

Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen eingerichtet. Dabei konnten insgesamt

25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste gemessene PKW

wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h mit 96 km/h gemessen. Der

verantwortliche Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro,

2 Punkten und 1 Monat Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus war ein 22-jähriger

Wormser ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wurde ein entsprechendes

Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Auto aufgebrochen

Worms – Am Mittwochmorgen wurde in der Zeit von etwa 09:10 Uhr bis 09:20

Uhr ein auf einem Parkplatz in der Höhenstraße geparkter PKW aufgebrochen. Durch

bislang unbekannte Täter wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus dem

Inneren ein zweistelliger Bargeldbetrag, ein Smartphone sowie verschiedene

Dokumente entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Alleinunfall endet in der Pfrimm

Worms

Über die Feuerwehr Worms wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Der Mitteiler war gleichzeitig der Fahrer des verunfallten Pkw. Aufgrund der Mitteilung des Fahrers war eine genaue Lokalisierung der Unfallörtlichkeit nur erschwert möglich. Nach intensiver Suche konnte der Pkw Im Pfaffenwinkel in Worms feststellt werden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 87-jährige Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr einen leicht abschüssigen Hang hinunter und kam anschließend in der Pfrimm zum Stehen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Dafür wurde die angrenzende B9 kurzzeitig vollgesperrt. Augenscheinlich kam der Fahrer mit einem Schrecken davon und war unverletzt. Nichtsdestotrotz wurde er durch den anwesenden Rettungsdienst vorsorglich untersucht.