Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am 25.10.2023, gegen 19.30 Uhr wollte ein 51-jähriger Mann aus Lambsheim an der Kreuzung Beindersheimer Straße, Ecke Nordring bei grüner Ampel mit seinem Pkw nach rechts in den Nordring abbiegen. Hierbei übersieht er einen 12-jährigen Jungen, welcher ebenfalls bei grün gerade den Fußgängerüberweg passiert. Der 12-Jährige wird hierbei leicht am Knie verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Da bei dem 51-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden kann, wird zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,68 Promille ergibt. Ihm wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw entstand kein Schaden

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.