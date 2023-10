Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Wem gehört das Fahrrad?

Am 25.10.2023 konnte im Prießnitzweg in Landau ein hochwertiges Mountainbike Centurion Backfire vorgefunden werden. Der Neupreis liegt hier bei circa 3200 Euro. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden. Daher besteht die Möglichkeit, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des auf dem Foto dargestellten Fahrrades, da dieser bisher nicht ermittelt werden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Berufsmesse katapult am 04.11.2023 in Landau in der Pfalz

Du suchst einen krisensicheren, vielfältigen und spannenden Beruf? Du kannst gut auf Menschen zugehen, bist motiviert und leistungsbereit? Du arbeitest gerne im Team und bist ein cooler Kopf? Du hast Abitur, Fachabitur oder einen vergleichbaren Bildungsabschluss, der dich zum Studieren berechtigt?

Perfekt, dann hast du jetzt die Chance auf den krisensichersten, vielfältigsten und spannendsten Beruf aller Zeiten: Komm zur Polizei Rheinland-Pfalz!

Starte ein dreijähriges Polizei-Studium und lerne alle Facetten des Polizeiberufes kennen. Nach deinem Abschluss „Bachelor of Arts“ hast du unzählige Möglichkeiten: Ob Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei oder Bereitschaftspolizei, es gibt viele Möglichkeiten – du entscheidest. Dabei kannst du Dir sicher sein: Polizei ist mehr als nur ein Job!

Als Voraussetzung solltest du gute Sprachkenntnisse haben, offen im Umgang mit anderen Menschen und ein echter Sportie sein. Kein Abi? Kein Problem! Du kannst dich auch für den Bildungsgang „Polizeidienst und Verwaltung“ bewerben und danach mit deinem Studium loslegen! Neugierig geworden?

Informiere dich auf der diesjährigen katapult-Messe am 04.11.2023 in Landau. Hier stehen dir mehrere Berufsberater des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zur Verfügung, um deine Fragen zur Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu beantworten. Wir freuen uns auf dich!

Hast du vorab noch Fragen oder kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten wir deine Fragen auch telefonisch 0621 963 1699 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de. Weitere Informationen zur Karriere bei der Polizei RLP findest du auch unter www.polizei.rlp.de/de/karriere

Landau – Einbruch in Bäckerei – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 24.10.2023 auf den 25.10.2023 gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe ins Innere einer Bäckerei in der Marktstraße in Landau. Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenshöhe, inklusive des angerichteten Sachschadens, beläuft sich auf circa 3500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.