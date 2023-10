Raub auf 38-Jährige – Zeugen gesucht

Eine 38-Jährige war am Mittwochnachmittag (25.12.2023, 13.10 Uhr) zu Fuß im Bereich eines Spielplatzes in der Wredestraße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann nach der Uhrzeit gefragt wurde. Als sie auf ihrem Smartphone nach der Uhrzeit schaute, riss ihr der Unbekannte dieses aus der Hand und flüchtete mit der Beute. Die Frau wurde bei der Tat nicht verletzt. Der Unbekannte war circa 25 Jahre alt und trug eine blaue Jeans und ein schwarzes Sweatshirt mit Kapuze.

Wer hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fußgänger von PKW erfasst

Ein 18-jähriger Fußgänger übersah am Mittwochnachmittag (25.10.2023, 15.50 Uhr) beim Überqueren der Rheinuferstraße einen PKW. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte den 18-Jährigen mit dem Außenspiegel. Der junge Mann wurde hierbei verletzt und anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Streit an Supermarktkasse endet in Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ein 51-Jähriger geriet am Mittwochmorgen (25.10.2023, 9.13 Uhr) mit einem bislang unbekannten Mann an der Kasse eines Supermarktes in der Bruchwiesenstraße in einen Streit. Der Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Als Mitarbeitende des Supermarktes einschritten, flüchtete der Unbekannte mit einem PKW. Der 51-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Zeugen notierten sich das Kennzeichen des unbekannten Mannes. Die Polizei ermittelt nun die Identität des Flüchtigen und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ein 41-Jähriger musste am Mittwochmorgen (25.10.2023, 9.15 Uhr) aufgrund einer Panne auf der L523 von der B9 kommend in Richtung Ludwigshafen Oppau mit seinem PKW anhalten. Hierbei übersah ein LKW (weißes Führerhaus mit grünem Container) das Pannenfahrzeug und touchierte es im Heckbereich beim Vorbeifahren. Der bislang unbekannte LKW-Fahrer setzte anschließend die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich derzeit auf circa 2800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbrüche in PKW – Zeugen gesucht

Am 25.10.2023 registrierte Polizei Ludwigshafen insgesamt 11 PKW-Einbrüche. Die Fahrzeuge waren an folgenden Örtlichkeiten abgestellt:

Parkhaus in der Mottstraße

Parkhaus im 2. Gartenweg

Parkhaus in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße

Parkhaus in der Dammstraße

Jaegerstraße

Messplatz

Fabrikstraße

Rheinuferstraße

Kopernikusstraße

Bisher wurden zwei Geldbeutel, 30 Euro Bargeld und eine Armbanduhr entwendet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten in einem Zusammenhang stehen.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder vielleicht sogar die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Wertgegenstände für andere offen ersichtlich im Auto aufzubewahren. Nehmen Sie Wertsachen wie Portemonnaie, Handy oder wichtige Dokumente beim Verlassen an sich und belassen Sie diese auch über Nacht nicht im Fahrzeug.