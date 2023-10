Speyer – Polizei sucht Eigentümer: Damenrad Pegasus in Franz-Schöberl-Straße sichergestellt, Foto vorhanden

Bereits in der Nacht vom 28.09. auf den 29.09.2023 um 22:35 Uhr stellte die Polizei Speyer in der Franz-Schöberl-Straße das abgebildete, weiß-rote Damenrad der Marke Pegasus im Wert von ca. 500 Euro sicher. Dessen Spiralschloss hatte Schäden aufgewiesen, die von gewaltsamen Öffnungsversuchen herrührten und somit auf einen aktuellen Diebstahlsversuch hindeuteten. Daher stellten die Beamten das Fahrrad sicher, um den Diebstahl zu verhindern und das Eigentum zu schützen. Bislang meldete sich noch kein Eigentümer bei der Polizei. Eine Herausgabe des Fahrrads kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises erfolgen.

Die Polizei Speyer sucht daher den tatsächlichen Eigentümer des abgebildeten Damenrads Pegasus Piazza und bittet diesen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Betrunkener Fahrzeugführer versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Am 26.10.2023 gegen 03:50 Uhr sollte ein 25-jähriger Fahrzeugführer von Beamten in einem Zivilfahrzeug kontrolliert werden. Auf deutliche Anhaltezeichen reagierte dieser zunächst nicht. Der Lenker befuhr die Gilgenstraße und versuchte sich zweimal durch Blinken nach links und schnelles Anfahren nach rechts der Kontrolle zu entziehen. In der Paulstraße konnte der Mann dann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten bei dem Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Er schwankte beim Aussteigen stark und hatte eine stark verwaschene, lallende Aussprache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab nach mehreren Versuchen einen Wert von 1,05 Promille. Er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht.

Verletzte Mofafahrer nach Alleinunfall

Am 25.10.2023 gegen 16:48 Uhr fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Mofa die Bahnhofstraße in Richtung Gilgenstraße und bog nach links in Richtung Altpörtel ab. Beim Abbiegen am Postplatz stürzte der Mofafahrer auf der regennassen Fahrbahn. Der Mann verletzte sich leicht und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Am Mofa entstand leichter Sachschaden, eine geringe Menge Betriebsstoffe lief aus. Die Stadt Speyer kümmerte sich um die Reinigung.

Einbruch in Kellerabteil

Im Zeitraum vom 01.10.2023, 00:00 Uhr bis 25.10.2023, 15:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Flohhof. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich über die Tiefgarage der Wohnanlage in den Kellerbereich der einzelnen Wohneinheiten. Dort durchtrennten sie ein Vorhängeschloss und verschafften sich so Zutritt zum Keller. Nach einer ersten Durchsicht wurden unter anderem mehrere Akkuschrauber der Marke Bosch, eine Bosch-Akkustichsäge, ein Bosch-Akkutrennschleifer, eine Metabo-Bohrmaschine und ein Multimaster-Koffer entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. An zwei weiteren Riegelschlössern konnten Manipulationen festgestellt werden. Die Geschädigten konnten noch nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Florhof beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.