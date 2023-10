Glück im Unglück

Annweiler

Glück im Unglück hatte eine ältere Dame aus Annweiler, welche am Mittwoch, den 25.10.2023, in ihrer Wohnung gestürzt war und sich in einer hilflosen Lage befand. Die herbeigerufene Feuerwehr und Polizei konnten sich Zutritt zur Wohnung verschaffen und der Seniorin zur Hilfe eilen. Die Dame konnte anschließend vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Durch das schnelle Handeln aller Beteiligten wurde zum Glück Schlimmeres verhindert.

Zeiskam – PKW Aufbruch

Zeiskam

Bislang unbekannte Täter schlugen an einem in der Mühlgasse in Zeiskam geparkten PKW die Beifahrerscheibe ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei Gegenstände aus der Mittelkonsole entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Insheim – Fahrradfahrer angefahren und abgehauen – Zeugen gesucht

Insheim

Am 25.10.2023 kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer. Der 38-jähriger Fahrradfahrer befuhr hiernach die Offenbacher Straße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Landauer Straße missachte der PKW-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten 38-Jährigen, sodass dieser stürzte. Er wurde hierbei leicht verletzt. Der PKW-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Unfallgegner zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird nun ein silbernes Fahrzeug, Familienvan oder SUV, mit SÜW-Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.