Ungebetener Besucher

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diesen Vorfall wird ein 18-jähriger

Anwohner der Lauerstraße wohl so schnell nicht vergessen. Ein unbekannter Täter

verschaffte sich am Donnerstagabend Zugang zu dem Wohnhaus des jungen Mannes.

Der Geschädigte bemerkte den Einbrecher im Eingangsbereich, woraufhin der

Unbekannte Reißaus nahm und flüchtete. Der 18-Jährige rief sofort die Polizei.

Die Beamten suchten die Umgebung ab, konnten aber keine Person mehr feststellen.

Die Ermittlungen wegen des Einbruchs laufen. Zeugen, die gestern Abend in und um

Otterberg etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Den Verkehr geregelt und Kunden angepöbelt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Notrufe alarmierten am Donnerstagmorgen die

Beamten der Polizeiinspektion in der Logenstraße. Zeugen meldeten, dass ein Mann

auf der Kreuzung Pariser Straße/Goethestraße den Verkehr „regeln“ würde. Hierbei

würde er immer wieder auf die Fahrbahn laufen, weswegen einige

Verkehrsteilnehmer eine Vollbremsung machen mussten, um einen Zusammenstoß zu

vermeiden. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte klingelte erneut der Notruf.

Offenbar hatte sich die Person nun in den nahegelegenen Supermarkt begeben. Dort

habe er laut Auskunft der Augenzeugen mehrere Personen beleidigt und bedroht.

Vor Ort konnten die Ordnungshüter den 54-jährigen Unruhestifter antreffen und

kontrollieren. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Polizisten,

mussten ihm Handschellen angelegt werden. Im Anschluss brachten die Beamten den

Mann zur Dienststelle, wo er die Nacht im Gewahrsam verbrachte. Der 54-Jährige

muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der

Beleidigung und Bedrohung rechtfertigen. Des Weiteren wurde bei der Durchsuchung

seiner Sachen ein T-Shirt mit einer Diebstahlsicherung gefunden, weswegen ein

weiteres Strafverfahren bezüglich des Verdachts des Diebstahls eingeleitet

wurde. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die dem Tatverdächtigen auf der

Straße ausweichen mussten oder den Zusammenprall nur durch eine Vollbremsung

verhindern konnten. Angaben hierzu werden unter der Telefonnummer 0631-369 2250

entgegengenommen. |kfa

Unfallfluchten in der Stadt halten die Polizei auf Trab

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet riefen am

Donnerstag die Polizei auf den Plan.

Zunächst wurde den Beamten ein Unfall in der Spittelstraße gemeldet. Der

45-jährige Fahrer parkte seinen Lkw um 11:10 Uhr auf der gegenüberliegenden

Straßensete des SAKS-Hotels. Als er fünf Minuten später an sein Fahrzeug

zurückkehrte, war der linke Außenspiegel nach hinten weggeklappt und das

Spiegelglas herausgefallen. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

Aus der Straße Flickerstal meldete sich am Abend eine 37-jährige Frau. Sie

parkte ihren Dacia Logan um kurz vor 9 Uhr auf einem Parkplatz. Gegen 17:15 Uhr

bemerkte sie dann beim Herantreten an den Pkw, dass die linke Fahrzeugseite

zerkratzt war. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der

Verursacher beim Ein- bzw. Ausparken gegen den Dacia gestoßen war.

Um einen weiteren Parkplatzrempler dürfte es sich wohl auch in der

Humboldtstraße handeln. Ein 58-jähriger Halter parkte seinen VW Golf gegen 18:30

Uhr auf einem Parkplatz in der Straße. Als er ungefähr eine halbe Stunde später

zum Wagen zurückkam, war die rechte hintere Pkw-Seite zerkratzt. Der

Verantwortliche hatte sich aus dem Staub gemacht.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die an den

oben genannten Orten entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu

den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Zusammenstoß mit Roller endet mit Verletzungen

Kaiserslautern (ots) – In einem Kreisel kamen sich am Montagmorgen eine

Rollerfahrerin und ein Autofahrer in die Quere. Die Zweiradfahrerin stürzte und

zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr

ein 55-jähriger Mann gegen 8:50 Uhr mit seinem Opel Corsa von der Merianstraße

kommend in Fahrtrichtung Morlauterer Straße. Als er in den Kreisverkehr, der die

Merianstraße, die Alex-Müller-Straße und die Morlauterer Straße verbindet

einfuhr, stieß er mit der vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fahrerin des

Piaggio-Rollers zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt.

Die Verletzungen der 44-Jährigen behandelte der hinzugerufenen Rettungsdienst

vor Ort. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung. |kfa

Unbekannte Person im Keller festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Eine Begegnung der etwas anderen Art erlebte am

Mittwochnachmittag ein 38-jähriger Anwohner der Mannheimer Straße. Im Keller des

Mehrfamilienhauses stand ihm plötzlich eine unbekannte Person gegenüber. Der

Zeuge zögerte nicht lange und rief sofort die Polizei zu Hilfe. Die

Einsatzkräfte kontrollierten den Unbekannten. Ihnen gegenüber gab der

Jugendliche an, dass er sich in dem Keller nach einem fahrbaren Untersatz

umgeschaut habe. Den 14-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Hausfriedensbruchs und des Versuchs des unbefugten Gebrauchs eines Fahrrads.

Nach Abschluss aller Maßnahmen brachten die Beamten den Jungen zu seinen Eltern.

|kfa

Zigarettenautomat hält Aufbruchversuch stand

Sembach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben sich an einem

Zigarettenautomaten in der Lindbergh-Allee sozusagen die Zähne ausgebissen. Ein

Angestellter der Automatenfirma informierte die Polizei, als er am

Donnerstagmorgen Aufbruchspuren an dem Gerät feststellte. Nach bisherigen

Ermittlungen nutzten die Täter wohl einen Trennschleifer, um an das Innere zu

gelangen. Es fehlten weder Zigaretten noch Bargeld, weshalb davon ausgegangen

wird, dass der Aufbruchversuch scheiterte. Die Ordnungshüter haben die

Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, denen in den vergangenen Tagen etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der

Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Fahren ohne Versicherungsschutz

Lauterecken (ots) – 23-Jähriger fällt bei Verkehrskontrolle auf. Am

Mittwochabend überprüfte die Streife den jungen Mann in der Saarbrücker Straße

mit seinem E-Scooter. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das

Elektrofahrzeug nicht wie vorgeschrieben versichert war. Ihn erwartet nun ein

Strafverfahren und er durfte nicht mehr weiterfahren. |pilek

E-Bike entwendet

Kaiserslautern (ots) – Eine 55-jährige Frau meldete sich am Mittwochmorgen bei

der Polizei. Grund hierfür war: Ihr E-Bike wurde aus einem Fahrradkäfig am

Willy-Brandt-Platz gestohlen. Den Drahtesel hatte sie am Montag gegen 16:30 Uhr

dort verschlossen abgestellt. Bei ihrer Rückkehr am Dienstag gegen 16:30 Uhr war

es weg. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Diebstahls. Wie sich der

unbekannte Langfinger Zugang zu dem Fahrradkäfig verschaffen konnte, ist derzeit

Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei in

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa