Unfall beim Ausparken

Um 12:15 Uhr parkte gestern Mittag eine 82-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw auf dem Parkplatzgelände des Kaufland-Marktes in Eschwege rückwärts aus. Dabei übersah sie den kurz zuvor ebenfalls rückwärts ausparkenden Pkw, der von einer 29-Jährigen, ebenfalls aus dem Ringgau, gefahren wurde. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Straße „An den Anlagen“ in Eschwege gemeldet. Zwischen dem 19.10.23 und dem 25.10.23, 17:00 Uhr wurde dort ein blauer VW Lupo im linken Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigungen

Gegen 20:00 Uhr kam es gestern Abend in der Leipziger Straße in Frieda zu einer Sachbeschädigung. Zu dieser Zeit betrat ein 27-Jähriger (derzeit ohne festen Wohnsitz) ein Grundstück und beschädigte dort mehrere Blumentöpfe aus Kunststoff, wodurch geringer Sachschaden entstand. Im Rasenweg in Frieda kam es dann gegen 21:15 Uhr zu weiteren Sachbeschädigungen, diesmal wurden mehrere Fenster eines Hauses mit Steinen beworfen und teilweise beschädigt. Auch hier stand der 27-Jährige in Tatverdacht. Die Polizei konnte ihn dann am Ortsausgang in Richtung Schwebda antreffen. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle sistiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung von 50EUR erhoben.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall; drei Personen leicht verletzt

Um 13:15 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Bremerhaven mit einem Mercedes Vito (Bundeswehr) die B 27 von Göttingen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Im Bereich des Abzweiges nach Unterrieden musste der Fahrer verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 23-Jährige aus Wabern zu spät registrierte und mit einem VW Bus (EAM) auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei der fünf Fahrzeuginsassen in dem Vito leicht verletzt. Neben dem Fahrer waren dies noch ein 42-Jähriger und ein 35-Jähriger aus dem norddeutschen Raum. Alle Personen wurden in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung/ Behandlung gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Diebstahl einer Geldbörse

Aus den Räumen eines Geschäftes in der Straße „Hinter dem Deich“ in Witzenhausen wurde am gestrigen Vormittag eine Geldbörse gestohlen. Nach Angaben der Geschädigten war eine Kundin für kurze Zeit allein in den Geschäftsräumen und entwendete in diesem Zeitraum das Portmonee. In diesem befanden sich neben der Bankkarte nur Ausweisdokumente und 10 Euro Bargeld. Tatverdächtig ist eine 39-Jährige aus Witzenhausen.