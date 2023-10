Gekipptes Fenster führt zum Einbruch

Tatzeit: Dienstag, 24.10.2023, 11:30 Uhr – 15:30 Uhr

Unbekannte sind am 24.10.23 zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwalmstadt eingebrochen und haben diversen Schmuck entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher durch ein gekipptes Fenster Zutritt und gelangten im Anschluss in die Räumlichkeiten. Aus einem Schmuckkästchen im Schlafzimmer entnahmen sie eine Armbanduhr, Ohrringe aus Gold und eine silberfarbene Halskette.

Mit dem Diebesgut flüchteten die unbekannten Täter anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.