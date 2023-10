Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Jacken gestohlen, couragierte Mitarbeiterin verfolgt Tatverdächtige, Festnahme durch Polizei

Am Mittwoch entwendeten zwei zunächst unbekannte Täter zwei Jacken von einem Verkaufsständer vor einem Geschäft in der Korbacher Bahnhofstraße. Nach einem Zeugenhinweis verfolgte eine couragierte Mitarbeiterin des Geschäfts die beiden Tatverdächtigen und verständigte die Polizei, die die Männer festnehmen konnte.

Gegen 16.30 stahlen die beiden Männer die Jacken von dem Verkaufsständer vor dem Geschäft. Anschließend flüchteten sie. Eine Passantin hatte den Diebstahl beobachtet und die flüchtenden Männer noch angesprochen. Eine Mitarbeiterin nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte die Tatverdächtigen in einer Seitenstraße auf dem Boden hockend antreffen. Sie erkannte die gestohlenen Jacken und sprach die Männer an, die aber erneut die Flucht in Richtung Parkhaus ergriffen. Nachdem die Mitarbeiterin zunächst kurz in das Geschäft zurückgekehrt war, entschloss sie sich, im Parkhaus nach den Männern zu suchen. In einer oberen Etage konnte sie aus einiger Entfernung insgesamt fünf Männer beobachten, wovon einer die aus dem Geschäft gestohlene Jacke in den Händen hielt. Sie sprach daraufhin eine Passantin an und bat diese, die Polizei zu verständigen. Die kurz danach im Parkhaus eingetroffenen Polizeibeamten kontrollierten die Personen. Bei einem 29-Jährigen fanden sie bei der Durchsuchung eine gestohlene Jacke im Wert von etwa 130 Euro. Dieser erklärte, dass die Jacke einem 20-jährigen Begleiter gehöre. Auch dieser bestritt den Diebstahl. Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls festgenommen und zur Polizeistation Korbach gebracht. Der Verbleib der zweiten Jacke konnte bisher nicht geklärt werden.

Die Zeugin, die den Diebstahl vor dem Geschäft beobachtet und die Mitarbeiterin informiert hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631/971-0 zu melden