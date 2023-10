Nach Diebstahl in Damaschkestraße: Ortung führt zu Anhänger mit gestohlenem Mountainbike in Fuldatal

Kassel/ Fuldatal: Die Ortung eines am Dienstagabend in der Damschkestraße in Kassel gestohlenen Fahrrads über dessen GPS-Tracker führte die Kasseler Polizei am heutigen Donnerstagmorgen zu einem Anhänger in Fuldatal-Wahnhausen. Die Polizei war heute gegen 8:10 Uhr von der bestohlenen 60-jährigen Frau aus Kassel über den aktuellen Standort des Mountainbikes informiert worden, der seit dem frühen Morgen unverändert geblieben war. Zuvor hatten die Ortung und die Suche der Polizei am Dienstagabend nahe des Tatorts nicht zum Auffinden des Fahrrads geführt. Umgehend waren Zivilstreifen der Operativen Einheit und des Polizeireviers Nord nach Wahnhausen gefahren und hatten genau an der genannten Position den geparkten Anhänger entdeckt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs mit den hinzugeeilten Beamten der „BAO Mars“ fanden die Polizisten neben dem Mountainbike der Kasselerin ein weiteres hochwertiges Fahrrad, das mutmaßlich aus einem Diebstahl stammt. Beide Räder wurden sichergestellt. Darüber hinaus durchsuchten die Polizisten die Wohnung des 41-jährigen Fahrzeughalters in Fuldatal, gegen den nun wegen Hehlerei ermittelt wird. Die 60-Jährige kann sich dank ihres GPS-Trackers, ihrer schnellen Mitteilung und der sofort eingeleiteten Maßnahmen der Polizei freuen, ihr Fahrrad zurückzubekommen. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden bei der „BAO Mars“ der Kasseler Polizei geführt.

Polizei erbittet Hinweise auf rausgeworfenen Kellereinbrecher im Fohlenäckerweg

Kassel-Kirchditmold: Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Donnerstag in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Fohlenäckerweg in Kassel eingebrochen. Ein Bewohner war gegen 1 Uhr nach Hause gekommen und im Hausflur auf den Unbekannten getroffen. Auf Befragen behauptete der Mann, er habe in dem Haus schlafen wollen, woraufhin ihn der Bewohner des Hauses verwies. Als der Zeuge anschließend den offenstehenden und durchwühlten Kellerraum bemerkte, fehlte von dem in Richtung Wolfhager Straße gelaufenen Täter bereits jede Spur. Bisher ist noch ungeklärt, ob er etwas erbeutet hat. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Kellereinbrecher, bei dem es sich um einen 1,80 bis 1,85 Meter großen und dunkelhäutigen Mann mit trainierter Figur und Drei-Tage-Bart gehandelt haben soll, der eine schwarze Alpha-Industries-Jacke, eine graue Hose, weiße Sneaker und einen Rucksack trug.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der „BAO Mars“ der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Ladendiebstahl wird mutmaßlichem Dealer zum Verhängnis: 29-Jährigem droht U-Haft

Kassel-Mitte: Der Diebstahl eines T-Shirts im Wert von 4,99 Euro aus einem Kasseler Bekleidungsgeschäft wurde am gestrigen Mittwochnachmittag einem mutmaßlichen Drogendealer zum Verhängnis. Eine Streife des Polizeireviers Mitte war gegen 14:30 Uhr wegen des Diebstahls in ein Einkaufszentrum in der Innenstadt gerufen worden. Ein Ladendetektiv hatte den ertappten Dieb zuvor gestoppt, als dieser das Geschäft verlassen wollte, ohne das eingesteckte T-Shirt zu bezahlen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten neben einem Pfefferspray auch 13 verkaufsfertige Plomben mit Kokain bei dem Ladendieb. Den polizeibekannten 29-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, nahm die Streife mit auf das Revier. Da nach bisherigen Ermittlungen der Verdacht besteht, dass er mit dem Drogenhandel seinen Lebensunterhalt bestreitet, muss er sich nun wegen gewerbsmäßigem Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Zudem wird wegen Ladendiebstahls mit Waffen und wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt. Der Tatverdächtige sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.