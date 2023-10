Bad Hersfeld – Auffahrunfall

Am Mittwoch (25.10.2023) befuhren eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau und ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. in dieser Reihenfolge gegeg 07.35 Uhr die B27 aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung B62, der dortigen Abbiegespur musste die Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 51-jährige Beifahrerin der Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (25.10.2023) in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines 63-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld (schwarzen Pkw Fiat Punto) in der Straße „Hanfsack“. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

35-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt

Fulda. Ein 35-jähriger Rollerfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (25.10.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 16.20 Uhr in Fulda die Weimarer Straße in Fahrtrichtung Langebrückenstraße und wollte nach rechts in den Horaser Weg abbiegen. Hierbei rutschte er auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Kleinkraftrad seitlich weg und stieß gegen die Front eines BMWs, welcher auf der Linksabbiegerspur im Horaser Weg an der dortigen Ampel wartete. Der Roller-Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Pkw macht sich selbstständig

Niederaula. Ein 70-jähriger Autofahrer aus Offenbach war am Mittwoch (25.10.), gegen 12.50 Uhr, auf der A 7 zwischen den Autobahndreiecken Kirchheim und Hattenbach unterwegs, als er seinen Volvo XC 60 derzeitigen Erkenntnissen nach aufgrund eines technischen Defekts in Höhe Niederaula auf dem Standstreifen stoppen musste. Aus unklarer Ursache machte sich, nachdem der 70-Jährige den Pkw verlassen hatte, sein Fahrzeug selbstständig und rollte rückwärts über alle vier Fahrstreifen der Autobahn. Ein 71-jähriger Mann aus Hamburg konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und streifte mit seinem Mazda CX 7 das führerlose Fahrzeug. Der Volvo stieß in der Folge gegen die Betongleitwand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schenklengsfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag (24.10.) an einer Zugangstür eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Kreuzweg“ in Oberlengsfeld. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Petersberg. Von einem grauen Opel Mokka entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (24.10.) und Mittwochmorgen (25.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen „FD – SC 239“. Das Fahrzeug war in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße „An der Haune“ in Margretenhaun geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schließzylinder entwendet

Neuhof. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (20.10.) und Montagmittag (23.10.) über das Zufahrtstor einer Firma in der Straße „In der Au“ unerlaubt Zutritt. Auf dem Außengelände manipulierten diese an einem Schaltkasten für eine elektronische Türöffnung und entwendeten zwei Schließzylinder im Wert von rund 20 Euro. Aus unklarer Ursache ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Es entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Der Bewohner eines Hauses in der Witzelstraße wurde am Mittwochabend (25.10.), gegen 18.50 Uhr, auf Geräusche aufmerksam. Unbekannte Täter machten sich gerade an der Terrassentür zu schaffen. Vermutlich als sie den Bewohner bemerkten, ergriffen sie umgehend die Flucht und hinterließen rund 500 Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw durchsucht

Hofbieber. Auf nicht bekannte Weise öffneten unbekannte Täter zwischen Montagabend (23.10.) und Dienstagmorgen (24.10.) die Tür eines weißen Hyundai i10 und durchsuchten diesen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Hof in der Straße „Egelmes“ in Rödergrund-Egelmes. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde unter anderem ein Feuerzeug sowie Zigaretten im Wert von rund 10 Euro entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de