Bergstrasse

Fürth: Einfamilienhäuser im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots) – Im Laufe des Mittwochs (25.10.) kam es in Fürth zu zwei

Einbrüchen. Mit Schmuck flüchteten Einbrecher unbemerkt aus einem

Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße am Nachmittag. Zuvor beschädigten die

Täter zwischen 16.30 und 17.45 Uhr ein Fenster und gelangten dadurch in das

Gebäude. Dort durchsuchten die noch Unbekannten die Räume und fanden

Schmuckgegenstände.

Auch in der Straße „Im Glasloch“ haben Kriminelle zwischen 21 und 21.30 Uhr ein

Fenster beschädigt und gelangten somit in die Wohnräume eines Einfamilienhauses.

Beute konnten die Diebe nach derzeitigem Ermittlungsstand hier nicht machen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen durch ihre Taten

einen Schaden von mehreren hundert Euro. Ein möglicher Zusammenhang der Taten

wird geprüft.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt oder andere

Hinweise haben, werden Sie gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in

Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Bensheim/Bürstadt/Einhausen: Polizei beschlagnahmt mehrere Kilogramm Drogen, Handys und Bargeld / Neun Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bergstraße (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Im Rahmen eines Verfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt haben Ermittler am

frühen Dienstagmorgen (24.10.) bei Durchsuchungen rund fünf Kilogramm Marihuana,

ein Kilogramm Amphetamin und geringe Mengen Kokain sichergestellt. Neben

mehreren Zehntausend Euro Bargeld und circa 30 Handys, stellten die Beamten auch

Schmuck sowie verschiedene Hieb- und Stichwaffen sicher.

Die Kriminalpolizei erlangte zuvor durch umfangreiche Ermittlungen Informationen

über mehrere Tatverdächtige, die im Verdacht stehen, illegal mit

Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ

das Amtsgericht daraufhin über ein Dutzend Durchsuchungsbeschlüsse für die

Wohnräume der Tatverdächtigen.

Die Durchsuchungen im Bereich der Bergstraße fanden in Bensheim, Bürstadt und

Einhausen statt. Gleichzeitig durchsuchten Ordnungshüter auch in

Marburg-Biedenkopf, Friedberg und Worms Wohnungen.

Im Zuge des Einsatzes nahmen die Beamten neun Tatverdächtige vorläufig fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Die

Tatverdächtigen müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten

Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einem

Ermittlungsverfahren verantworten. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern

an.

Lampertheim: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Lampertheim (ots) – Kriminelle beschädigten am Mittwochabend (25.10.) zwischen

17.15 und 21.15 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Am

Graben“ und gelangten dadurch in die Wohnräume. Diese durchsuchten die Diebe und

fanden Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Einbrecher einen Schaden von

mehreren hundert Euro.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden vom Kommissariat 21 in Heppenheim unter der

06252 / 706-0 entgegengenommen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch (ots) – Zwischen Sonntag, 22.10.2023, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 25.10.23,

17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der

Anne-Frank-Straße auf Höhe der Hausnummer 11.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte hierbei beim Ein- oder

Ausparken einen roten VW Golf an der Frontstoßstange und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Sachschaden wird

auf mehrere hundert Euro beziffert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben

können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Zeugen gesucht / Krimineller entreißt Geldbeutel einer Seniorin

Darmstadt (ots) – Ein Krimineller hat am Mittwochabend (25.10.) gegen 21 Uhr

eine Seniorin um ihre Geldbörse gebracht. Hierzu lockte er die 71-jährige Dame

unter dem Vorwand, ihr ein Fahrradschloss verkaufen zu wollen, in einen

Hinterhof in der Bismarckstraße. Als die Seniorin ihren Geldbeutel herausholte,

entriss der Unbekannte ihr diesen und rannte in Richtung Klinikum davon.

Die Dame konnte den Täter beschrieben. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß,

circa 20 Jahre alt, hat eine dünne Statur und einen südländischen Phänotyp.

Seine Haare waren schwarz und kurz geschnitten. Bekleidet war er mit einer

grauen Sweatshirtjacke und einer dunklen Jogginghose.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit einer Vielzahl von Polizeistreifen verlief

negativ. Daher werden Zeugen gesucht, denen der Beschriebene bei seiner Flucht

aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Kriminalpolizei

in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Griesheim (ots) – Am Montag, (23.10.) kam es in der Zeit zwischen 06:50 Uhr und

07:30 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen im südlichen Bereich von Griesheim.

Zunächst beschädigte der Verursacher im Bereich der Groenhoffstr. / Nehringstr.

ein parkendes Auto. Im weiteren Verlauf beschädigte derselbe Verursacher im

Bereich der Sterngasse / Haydnstr. ein weiteres Auto, welches am Straßenrand

parkte. Zeugen konnten einen LKW mit Autotransporter-Anhänger erkennen. Der

Unfallverursacher fuhr danach weiter in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Griesheim unter der

Telefonnummer 06155 / 83850 in Verbindung zu setzen.

Bickenbach: Aufmerksame Anwohner vereiteln Fahrraddiebstähle / Polizei nimmt Tatverdächtige fest / Zeugen gesucht

Bickenbach (ots) – Gleich mehrere Fahrraddiebstähle konnten in der Nacht zum

Donnerstag (25./26.10.) im Gemeindebereich von Bickenbach dank aufmerksamer

Anwohner vereitelt werden. Einer Streife der Polizeistation Pfungstadt gelang

es, drei Tatverdächtige im Alter zwischen 43 und 48 Jahren festzunehmen. Gegen

das Trio wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten

Diebstahls eingeleitet.

Gegen 2 Uhr fiel einem Anwohner eine Person auf, die ein E-Bike mit sich führte.

Darauf angesprochen, ließ der Mann das Fahrrad stehen und gesellte sich zu zwei

weiteren Personen. Nachdem der Anwohner die Polizei informierte, fand eine

Streife der Polizeistation Pfungstadt ein herrenloses, hochwertiges E-Bike vor

Ort. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Zeuge, der einen der Männer beim

Versuch beobachtet hatte, zwei Fahrräder aus seinem Garten zu entwenden. Auch

hier sprach der Anwohner die Person an, die daraufhin ohne Beute flüchtete.

Dank der schnellen Reaktion der Zeugen und der umgehenden Fahndung der

umliegenden Polizeistationen konnten zwei der Männer in Tatortnähe rasch

ausfindig gemacht und kontrolliert werden. Eine weitere Streife konnte den

dritten Mann ebenfalls in der Nähe des Tatorts aufgreifen, als dieser zu fliehen

versuchte. Alle drei Tatverdächtigen passten zu der Personenbeschreibung, trugen

die beschriebene Kleidung und führten entsprechendes Werkzeug mit sich. Die

Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen hat das Fachkommissariats 43 übernommen. Diese dauern an,

insbesondere auch im Hinblick auf mögliche Tatzusammenhänge zu weiteren

Fahrraddiebstählen im Bereich Bickenbach.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder auch weitere Geschädigte, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Kelsterbach/Kriftel/Hattersheim/Hanau: Durchsuchungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche – Zwei Tatverdächtige in Haft

GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DER STAATSANWALTSCHAFT DARMSTADT UND DES POLIZEIPRÄSIDIUMS SÜDHESSEN

Das für Betrug zuständige Kommissariat 23 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat am Mittwoch (25.10.), unterstützt von weiteren Einsatzkräften der Polizeidirektionen Groß-Gerau und Bergstraße, der Polizeipräsidien Südhessen und Südosthessen sowie unter Beteiligung der Steuerfahndung, insgesamt vier Objekte in Kelsterbach, Kriftel, Hattersheim und Hanau aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs sowie Geldwäsche durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden zuvor richterliche Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt.

Tatverdächtig sind unter anderem zwei Männer im Alter von 32 und 43 Jahren. Die angeordneten Durchsuchungen führten zum Auffinden von elektronischen Speichermedien, Dokumenten und Schriftstücken, Wertgegenstände sowie Bargeld in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Gegenstände hat die Polizei zur Beweissicherung sichergestellt. Die beiden Männer wurden festgenommen und anschließend einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen sie die Untersuchungshaft anordnete. Anschließend brachten die Beamten sie in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Tatverdächtigen gerieten ins Visier von Staatsanwaltschaft und Polizei, nachdem sie im Zeitraum zwischen August 2020 und April 2022 unter anderem mit einem komplexen Netzwerk aus eigenen Firmen und Fremdfirmen, Finanzagenten sowie Strohmännern mittels Lastschriftbetrug über eine Million Euro von geschädigten Unternehmen rechtswidrig erlangt haben sollen. Im Rahmen des Verfahrens wurden umfangreiche Finanzermittlungen geführt, um die Geldflüsse zu verfolgen.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Gross-Gerau

Trebur: Drei Flaschen Olivenöl und mehr – Polizei sucht Zeugen nach Gartenhüttenaufbrüchen

In der Nacht zum Mittwoch (25.10.) verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu bislang 13 Gartenhütten in der Kleingartenanlage in Trebur.

Aktuellen Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten mehrere Türen und Vorhängeschlösser auf, um in den Innenraum der Hütten zu gelangen. Dort suchten sie nach brauchbaren Gegenständen. Nach bisherigem Stand erbeuteten sie Kabel im Wert von rund 4000 Euro und drei Flaschen Olivenöl. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat K 42 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Ginsheim-Gustavsburg: Spaziergänger greift beherzt ein – Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 14-jähriges Mädchen am Mittwoch (25.10.) im Bereich der Mainbrücke in Gustavsburg von einem bislang unbekannten Mann mit möglicherweise sexuellen Absichten angegriffen wurde, konnte dieser durch das beherzte Eingreifen eines Spaziergängers vom weiteren Vorgehen abgehalten und in die Flucht getrieben werden.

Ersten Erkenntnissen nach fuhr das Mädchen gegen 13:15 Uhr mit dem Bus der Linie 58, aus Richtung Kostheim kommend, in Richtung Bischofsheim. Auch der Tatverdächtige befand sich zu diesem Zeitpunkt im Bus. Als das Mädchen in Gustavsburg ausstieg und in Richtung der Sportplätze lief, verfolgte sie der Tatverdächtige zu Fuß und griff sie im Bereich der Mainbrücke an. Dies bekam der Zeuge mit und eilte dem Mädchen zur Hilfe. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige in grobe Richtung Darmstädter Straße.

Umgehend nach Bekanntwerden des Sachverhaltes fahndete die Polizei mit zahlreichen Streifen nach dem Tatverdächtigen. Hierbei waren unter anderem auch die Wasserschutzpolizei, die Bereitschaftspolizei sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Der Tatverdächtige soll 35 bis 45 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß sein. Zudem soll er kurze dunkelbraune Haare haben. Bei dem Übergriff trug er eine dunkelblaue Regenjacke sowie eine graue Hose.

Zeugen, die den Täter bereits im Bus oder möglicherweise auf seiner Flucht beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06142 / 696-0).

Odenwaldkreis

Erbach: Fenster aufgehebelt und eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (26.10.) hatten es bislang unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße abgesehen. Dort versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Da sie hierbei jedoch offensichtlich durch die Hausbewohnerin gestört wurden, ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat K21-22) unter der Telefonnummer 06062 / 9530 entgegen.

Michelstadt: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend (25.10.) gegen 21:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf einem Supermarktparkplatz in der Armorbacher Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Männer dabei einen 26-Jährigen geschlagen haben. Als dieser bereits am Boden lag, soll zudem noch ein Auto über dessen Fuß gefahren sein. Der 26-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Geschehens sind derzeit noch unklar, zudem konnten noch nicht alle beteiligten Personen ermittelt werden. Deshalb sucht die Kriminalpolizei (K 41) in Erbach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Bad König: Einbruch in Tankstelle – Zeugenaufruf der Polizei

In der Nacht zu Donnerstag (26.10.) geriet eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in das Visier von zwei bislang unbekannten Einbrechern.

Sie brachen die Haupteingangstür auf und gelangten auf diesem Weg in den Verkaufsraum. Dort hatten es die Kriminellen auf ein Paket-Scanner abgesehen, den sie entwendeten. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat K21-22 der Kriminalpolizei in Erbach in Verbindung zu setzen (06062 / 9530).