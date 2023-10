Die Polizei Northeim bittet um Mithilfe: Öffentlichkeitsfahndung nach PKW-Unterschlagung, Urkundenfälschung und anschließendem versuchten Betrug

Frankfurt (ots) – Der Beschuldigte, Dinko SLAVIC (geb. 12.10.1987 in Podgorica),

steht im Verdacht, am 10.07.2023 einen VW Golf VIII bei einer Mietwagenfirma in

Hannover angemietet zu haben.

Anschließend versuchte er am 22.07.2023 den PKW mit gefälschten

Fahrzeugunterlagen an einen Dritten weiterzuverkaufen. Seit dem versuchten

Verkauf ist der Aufenthaltsort des Beschuldigte SLAVIC unbekannt.

Im Zuge der Ermittlungen konnten zudem sieben weitere gleichgelagerte

Sachverhalte im Bundesgebiet ermittelt werden, bei denen im Zeitraum April bis

Juli 2023 die Personalien des Dinko SLAVIC zur Anmietung bzw. zum Verkauf von

angemieteten Fahrzeuge genutzt wurden. Der Gesamtschaden für alle hier bekannten

Sachverhalte liegt bei mindestens 300.000,- Euro.

Es ist zu vermuten, dass es sich bei den Personalien des Dinko SLAVIC um einen

Alias-Namen handelt. Weiterhin besteht der Verdacht, dass die Person SLAVIC

augenscheinlich engere Bezüge nach Northeim, Hannover und den Raum Frankfurt

hat.

Die Polizeiinspektion Northeim bittet um Hinweise zur Identität der Person sowie

zu deren Aufenthaltsort.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (yi) Am Morgen des 25.10.2023 kam es in der Niddastraße zu

einem Diebstahl zum Nachteil eines 50-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige gegen 05:25 Uhr an den

Geschädigten herangetreten sein, in dessen Hosen- und Jackentasche gegriffen und

die darin befindlichen Gegenstände, darunter ein Smartphone der Marke „IPhone“

und die Geldbörse, entwendet haben. Anschließend sei der Mann zu Fuß in

unbekannte Richtung geflüchtet.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, kurze Haare, soll ein helles Oberteil, eine weiße

Jogginghose und Turnschuhe getragen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und/oder dem

Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter

der Telefonnummer 069 / 755-10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Angriff auf Gaststätte

Frankfurt (ots) – (lo) Zwei bislang unbekannte Männer haben gestern (25. Oktober 2023) am späten Abend in einer Gaststätte Pfefferspray versprüht. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 23.15 Uhr betraten zwei Männer eine Gaststätte in der Schäfergasse und

sprühten unvermittelt Pfefferspray in den Innenraum des Lokals. Im Schankraum

befanden sich zu diesem Zeitpunkt 15 Personen. Zwei Gäste wurden leicht

verletzt. Sie erlitten Atemwegsreizungen und wurden von den Einsatzkräften vor

Ort erstversorgt.

Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Prüfung, ob

die Tat einen homophoben Hintergrund hat, ist Teil der polizeilichen Maßnahmen.

Täterbeschreibung

Täter 1: Männlich, ca. 180cm groß, normale Statur, schwarze hüfthohe Jacke,

graue Jogginghose, dunkle Wollmütze, führte eine neongrüne Plastiktüte mit sich.

Täter 2:

Männlich, ca. 175 groß, normale Statur, schwarze kurze Haare, schwarze hüfthohe

Jacke, Jeans, führte eine neongrüne Plastiktüte mit sich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder dem Tatablauf machen

können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/755 10100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Kontrolle von Gefahrguttransporten zur Steigerung der Verkehrssicherheit

Frankfurt (ots) – Am Mittwoch (25. Oktober 2023) wurde in der Zeit von 08.00 Uhr

bis 14.00 Uhr auf dem Parkplatz Stadtwald“ der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung

Süden eine Großkontrolle von Gefahrguttransporten durchgeführt.

Die Schwerpunkte lagen dabei auf den Sozialvorschriften, technischen Mängeln,

der Ladungssicherung sowie der Geschwindigkeit. Nicht schlecht staunten die

Beamten, als ihnen ein Lkw-Fahrer eine gefälschte Gefahrgutbescheinigung

vorlegte, die sofort zur Anzeige gebracht wurde.

Auch ein Sattelzug mit erheblichen technischen Mängeln und völlig unzureichender

Ladungssicherung wurde aus dem Verkehr gezogen.

Insgesamt wurden 30 Fahrzeuge und 31 Personen kontrolliert. Dabei wurden 16

Ordnungswidrigkeiten und eine Straftat zur Anzeige gebracht.

Frankfurt – Innenstadt: Diebstahl auf Rolltreppe – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (yi) Eine 54-jährige Frau ist am Mittwochmorgen (25. Oktober 2023) auf einer Rolltreppe an der Konstablerwache Opfer eines Diebes geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg die Geschädigte gegen 08.15 Uhr an der

U-Bahn-Haltestelle Konstablerwache aus und fuhr mit der Rolltreppe in Richtung

Ausgang. Auf ihrem Rücken trug sie einen Rucksack. Der Tatverdächtige habe sich

direkt hinter der 54-Jährigen auf der Rolltreppe befunden, den Rucksack geöffnet

und die Frau bestohlen. Anschließend habe er die Frau überholt und sei in

unbekannte Richtung geflüchtet.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175-185 cm groß, ca. 30-35 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze

kurze Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10100

oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Rödelheim: Falscher Nachbar erbeutet Schmuck

Frankfurt (ots) – (py) Gestern Nachmittag (25. Oktober 2023) wurde eine

84-jährige Frau in der Kleemannstraße Opfer eines Trickdiebes. Der

Tatverdächtige flüchtete mit der Beute.

Als die Seniorin gegen 13.45 Uhr vom Einkaufen nach Hause kam, wurde sie von

einem Mann mittleren Alters angesprochen, der sich als ihr neuer „Nachbar“

vorstellte. Unter dem Vorwand, die Einkäufe der alten Dame in ihre Wohnung

tragen zu wollen, verschaffte sich der vermeintliche Nachbar Zutritt zu ihrer

Wohnung.

Nachdem der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die ältere Dame das

Fehlen einer schwarz-goldenen Schmuckschatulle, in der sich unter anderem

Goldringe mit Edelsteinen, diverse Perlenohrringe, ein Anhänger mit Goldkugel,

eine Uhr sowie eine Perlenkette befanden.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 55 Jahre alt, etwa 1,70-1,75m groß, schlanke Statur, dunkle

Kleidung, trug eine blaue medizinische Maske, eine Schirmmütze und hatte einen

Plastikbeutel bei sich.

Mit einem weiteren Auftreten des Mannes muss gerechnet werden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen und/oder dem Tatablauf machen können,

werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 52499

bei der Kriminalpolizei oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung

zu setzen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei ausdrücklich vor Trickdieben /-betrügern:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen nutzen Ihre Gutmütigkeit aus, um so an Ihre Wertsachen zu gelangen.

Oftmals geben sie auch vor Nachbarn, Handwerker oder von der Polizei zu sein.

Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor der Tür

stehen. Reparaturarbeiten und Ablesetermine werden in der Regel vorher

angekündigt.

Die Polizei holt außerdem nicht Ihr Geld ab und sichert auch kein Vermögen vor

Einbrüchen. Lassen Sie sich von den Personen vor der Haustür einen Ausweis

zeigen. Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie die Tür geschlossen und rufen die

Polizei.

Sollten Sie bereits Opfer geworden sein, so melden Sie der Polizei unbedingt den

Vorfall. Für ausführliche Beratungsgespräche können sich interessierte

Bürgerinnen und Bürger gerne an die „Schutzfrauen- und Schutzmänner vor Ort“ der

Frankfurter Polizeireviere wenden.

Frankfurt – Gutleutviertel: Dieb auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots) – (yi) In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (26. Oktober 2023) nahm die Polizei im Bereich der Gutleutstraße einen Dieb fest.

Gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei eine Person gemeldet, die in der Gutleutstraße

gerade dabei sei, Gegenstände aus einem Pkw zu entwenden. Nach Beendigung der

Tat sei er zu Fuß in Richtung 4. Polizeirevier unterwegs.

Im Bereich des Polizeireviers traf er auf die dort bereitstehende

Polizeistreife. Die Polizisten nahmen den 16-jährigen Tatverdächtigen fest,

stellten das Diebesgut sicher und übergaben es der rechtmäßigen Eigentümerin.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Streitigkeiten am Bahnsteig – Person ins Gleis gestoßen

Frankfurt am Main (ots) – Am Dienstagabend kam es auf Bahnsteig 19 des

Frankfurter Hauptbahnhofs zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten. Ein

17-Jähriger wurde in der Folge in das Gleis gestoßen.

Nach ersten Ermittlungen handelte es sich hierbei um Familienstreitigkeiten. Die

genauen Hintergründe sind bislang jedoch nicht bekannt.

Wie eine durchgeführte Videoauswertung zeigte, ging ein 29-Jähriger im Rahmen

der Streitigkeiten auf zwei 17-Jährige zu und würgte diese. Aus dem daraus

resultierenden Handgemenge wurde einer der 17-Jährigen in das Gleis des

Bahnsteiges 19 gestoßen. Das Gleis wurde zu dieser Zeit glücklicherweise nicht

befahren. Der 17-Jährige wurde hierdurch nicht verletzt.

Jedoch trugen die beiden 17-jährigen Geschädigten Würgemale im Halsbereich

davon.

Gegen den 29-jährigen Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.