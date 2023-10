Wetter- versuchte Einbrüche – Festnahme

Gestern Nachmittag (25.10.2023) versuchte ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Gebrüder-Plitt-Straße einzudringen. Um 14:15 Uhr hörte die Hausbesitzerin Geräusche auf ihrem Grundstück und bemerkte einen Unbekannten, der sich am Lichtschachtgitter zu einem Kellerfenster zu schaffen machte. Erst als die Frau mehrfach androhte, die Polizei zu rufen, ließ der Dieb von seinem Vorhaben ab und flüchtete über das Nachbargrundstück. Einen zweiten Einbruchsversuch wurde der Polizei gegen 16:20 Uhr gemeldet. In der Fontanestraße war ein Einbrecher über die Balkonbrüstung auf den Balkon des Einfamilienhauses geklettert und versuchte Fenster und Türen zu öffnen. Die Besitzer wurden auf den Dieb aufmerksam, der daraufhin flüchte wollte. Bis zum Eintreffen der Beamten, hielten die Geschädigten den Unbekannten fest. Der 42-jährige Dieb musste mit zur Marburger Polizeiwache. Er muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs verantworten.

Lohra / K54 – mit Corsa überschlagen

Ein 19-Jähriger fuhr gestern (25.11.2023) mit seiner 16-jährigen Beifahrerin auf der K34 in Richtung Lohra. Gegen 20:20 Uhr verlor er die Kontrolle über seinen Opel und kam ins Schleudern. In der Folge überschlug sich der schwarze Corsa, bis er im linken Seitengraben zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallschaden wird mit 3.000 Euro beziffert.

Marburg- Beifahrertür zerkratzt

In der Friedrichstraße zerkratzen Unbekannte einen schwarzen VW Polo. Zwischen Sonntag (22.10.2023), 17:40 Uhr und Mittwoch (25.10.2023), 15:05 Uhr treiben sie einen tiefen Kratzer in die Beifahrertür ein. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe: Schaden verursacht und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter fuhr am Dienstagabend (24.10.2023), gegen 20:45 Uhr auf der Zimmermannstraße von der Kasseler Straße kommend in Richtung der Industriestraße. In der scharfen Linkskurze verlor er die Kontrolle über seinen dunklen 3-er und krachte in der Folge in den Maschendrahtzaun einer ansässigen Firma. Ohne sich um den 2.000 Euro teuren Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer in seinem BMW in Richtung des Rewe-Marktes. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Unfallfahrer, sowie seinem dunklen 3-er BMW, unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei.

Wetter- Mondeo touchiert

Am Untertor touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparkten einen blauen Mondeo am Kotflügel hinten links. Der Schaden am Ford wird mit 800 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall am Dienstag (24.10.2023), gegen 17:00 Uhr geben können, werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.