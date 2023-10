Aßlar: Drei Fahrräder aus Hinterhof gestohlen

Aus dem Hinterhof eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße in Aßlar/Klein-Altenstädten erbeuteten Fahrraddiebe drei mit Schlössern gesicherte Räder, darunter ein E-Bike der Marke „Corratec“. Die Tat ereignete sich in einem Zeitraum von Sonntag (22.10.2023), 20:00 Uhr bis Mittwoch (25.10.2023), 07:45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen. (T.S.)

Braunfels: Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines roten Golf Plus zerstach ein Unbekannter in Braunfels in der Zeit von Montag (23.10.2023), 17:00 Uhr und Dienstag (24.10.2023), 14:00 Uhr. Der Pkw war in der Straße „Vor der Wintersburg“ abgestellt. Außerdem beschädigte der Täter den linken Außenspiegel des Fahrzeugs. Zeugen, die den Täter beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar (06441 9180) zu melden. (T.S.)

Wetzlar: Kennzeichendiebstahl auf Pendlerparkplatz

Im Zeitraum von Mittwoch (25.10.2023), 18:00 Uhr bis Donnerstag (26.10.2023), 07:00 Uhr entwendete ein Unbekannter die beiden Kennzeichenschilder LM-NH 66E eines Opel Corsa, der auf dem Pendlerparkplatz „Wetzlar Süd“ an der A45 abgestellt war. Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise unter Tel.: 06441 9180. (T.S.)