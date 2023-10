Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim- Nissan aufgebrochen

Mittwochmittag (25.10.2023) stellte der Besitzer eines Nissan gegen 13:35 Uhr fest, dass sein schwarzer 200SX aufgebrochen und durchwühlt wurde. Aus dem Inneren stahlen die Diebe eine schwarze Jacke, zwei Wintermützen und den Fahrzeugschein. Die Polizei beziffert den Schaden mit 300 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Butzbach- Trickdieb greift in Geldbörse

Ein 62-Jähriger wurde gestern Opfer eines Trickdiebs. Gegen 12:50 Uhr sprach ihn ein Unbekannter im Mehrfamilienhaus in der Weiseler Straße an. Er bat um Kleingeld für die Parkuhr, da er angeblich nur ein Zwei-Euro-Stück dabeihabe. Der hilfsbereite Butzbacher zückte seine Geldbörse, in dem der Dieb nach Kleingeld suchte und unbemerkt auf dem Scheinfach 150 Euro stahl. Im Anschluss flüchtete der etwa 35 Jahre alte, 175-180 cm große Mann in Richtung der Volksbank. Die Polizei bittet nun zum Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb. Laut Zeugenaussagen war er Südländer, er hatte eine schlanke drahtige Figur und schwarze kurze Haare, sowie einen Drei-Tage-Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Zeugen werden gebeten, die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu kontaktieren.

Bad Vilbel- Betrüger mit Wechseltrick erfolgreich

In einem Reformhaus in der Frankfurter Straße in Bad Vilbel gelang es einem unbekannten Täter unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, 70 Euro zu erbeuten. Der unbekannte Mann begab sich am Dienstag (24.10.2023) gegen 17:50 Uhr zur Kasse des Geschäfts und legte dem Kassierer 150 Euro in 5 Euro-Scheinen vor. Der Angestellte zählte das Geld nach und gab dem Betrüger einen 100 Euro- und einen 50 Euro-Schein. Im Anschluss verlangte der Unbekannte, das bereits überreichte Geld nochmals selbst nachzuzählen. Hierbei gelang es dem Täter unbemerkt insgesamt 70 Euro einzustecken. Danach verließ er den Laden. Der Betrüger wurde durch Zeugen als Araber, ca. 170 cm groß, kräftig, mit dunklem Hauttyp und rundlichem Gesicht beschrieben. Der Täter hatte dunkle Haare, dunkle Augen, einen 3-Tage-Bart und trug eine Basecap sowie eine dunkle Jacke. Außerdem sprach er gebrochenes Deutsch. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden. (T.S.)

Friedberg- Falscher Bankmitarbeiter ergaunert vierstelligen Betrag

Einem falschen Bankmitarbeiter fiel vergangene Woche eine 60-jährige Friedbergerin zum Opfer. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Commerzbank aus und ließ die Frau glauben, dass in diesem Moment ungewöhnliche Bewegungen auf ihrem Konto vorgingen. Er fragte, ob sie gerade eine Überweisung durchführe. Dies verneinte die Dame. Der Betrüger forderte die Geschädigte auf, eine TAN zu übermitteln, damit er auf ihr Konto zugreifen und die Transaktion stoppen könne. Getäuscht durch den vermeintlichen Bankmitarbeiter nannte die Friedbergerin eine TAN. Im Nachgang stellte sie fest, dass 3.900 Euro von ihrem Konto an eine ihr unbekannte Bankverbindung überwiesen wurden. Die Polizei rät dazu, keine persönlichen oder sensiblen Daten am Telefon an Anrufer zu übermitteln und sich im Zweifelsfall direkt an die Polizei zu wenden. (T.S.)