Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Betrügerische Handwerker festgenommen – Achtung vor Haustürgeschäften, Oberursel (Taunus), Oberstedten, Gotische Straße, Kirchstraße, Mittwoch, 25.10.2023

(jn)Mehrere Männer waren am Mittwoch gemeinsam im Oberurseler Stadtteil Oberstedten unterwegs und haben versucht, auf betrügerische Art und Weise Geld für handwerkliche Leistungen zu erbeuten. Zunächst hatten vier Männer an der Haustür einer Bewohnerin in der Gotische Straße geklingelt und eine Regenrinnenreinigung angeboten. Überzeugt durch den falschen Vorwand, man arbeite auch bei den Nachbarn, stimmte die Geschädigte letztendlich zu. Als sie allerdings kurze Zeit später beobachtete, wie die Männer ihre Dachrinnen gewaltsam demontierten und damit beschädigten, verwies sie das Quartett des Grundstücks. Sie flüchteten, hinterließen allerdings einen Sachschaden von noch unbekannter Höhe.

Kurze Zeit später boten vier Männer, die auf die abgegebene Täterbeschreibung der Geschädigten aus der Gotische Straße passte, ihre Dienste einer weiteren Frau an. Man wolle die Dachrinne ihres Einfamilienhauses in der Kirchstraße reinigen, woraufhin man sich auf eine Summe einigte. Nach getaner Arbeit verlangte das Quartett jedoch mehr als das fünffache der vereinbarten Summe. Die Geschädigte weigerte sich zu bezahlen, schickte die Männer davon und alarmierte die Polizei. Diese konnte zwei 17 und 20 Jahre alte Männer in Tatortnähe festnehmen und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle bringen. Gegen die beiden sowie weitere Tatverdächtige, zu denen die Ermittlungen noch andauern, wurden Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Betruges sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg warnt vor solchen „Haustürgeschäften“, bei denen durch einen Handschlag eine gewisse Dienstleistung besiegelt wird und gibt folgende Hinweise: