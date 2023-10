Kompletträder von Fahrzeugen abmontiert, Limburg, Offheim, An der Meil, Dienstag, 24.10.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 08:00 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag, dem 24.10.2024 auf Mittwoch, dem 25.10.2023 waren in Limburg-Offheim Diebe auf den Grundstücken zweier Autohäuser zugange und montierten von insgesamt fünf abgestellten Pkw die Räder ab. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Bedingt durch die Menge und des Gewichts der Räder fand der Abtransport mutmaßlich mit einem Fahrzeug statt. Bis dato liegen keine Täterhinweise vor. Zeuginnen und Zeugen, welche in der Tatnacht in dem Bereich „An der Meil“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Gärtnerei,

Hadamar, Steinbach, Langstraße, Dienstag, 24.10.2023, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 08.15 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Dienstag, 24.10.2023, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 08.15 Uhr kam es in Hadamar-Steinbach zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gärtnerei. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür Zugang zu dem Arbeits- und Verkaufsraum des Blumengeschäftes. Hieraus entwendeten sie Bargeld. Ferner wurden zwei Akku-Trennschleifer der Marke Makita sowie ein Akku und ein Ladegerät entwendet. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Hadamar, Steinbach, Langstraße, Dienstag, 24.10.2023, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 08.15 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Dienstag, 24.10.2023, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 08.15 Uhr kam es in Hadamar-Steinbach zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gärtnerei. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine gewaltsam geöffnete Schiebetür Zugang zu dem Arbeits- und Verkaufsraum des Blumengeschäftes. Hieraus entwendeten sie Bargeld. Ferner wurden zwei Akku-Trennschleifer der Marke Makita sowie ein Akku und ein Ladegerät entwendet. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Fahrzeugknacker beobachtet? Waldbrunn-Ellar, Obere Hohl, Mittwoch, 25.10.2023, 01.11 Uhr

(eh) In den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs versuchte ein Unbekannter ein Fahrzeug in Waldbrunn Ellar zu öffnen. Dazu trat er gegen 01.11 Uhr an den schwarzen Mercedes in der Straße „Obere Hohl“ heran und versuchte eine Tür zu öffnen, welche jedoch verschlossen war. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er hatte eine schlanke Figur, eine Kappe auf dem Kopf und war ca. 175 cm groß. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Quad entwendet,

Selters, Eisenbach, Kirchstraße, Dienstag, 24.10.2023, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 08.30 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.30 Uhr, entwendeten Langfinger in Selters-Eisenbach ein Quad aus einem Hinterhof. Dazu betraten sie den in der Kirchstraße gelegenen Hof des Fahrzeugeigentümers und entwendeten hieraus auf unbekannte Art und Weise ein Quad der Marke CFMOTO im Gesamtwert von circa 12.000 EUR. Anschließend entkamen sie mit dem Quad unerkannt in unbekannte Richtung. Zuletzt war das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WEL-A 40 versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Einbrecher scheitern an Eingangstür,

Beselich, Heckholzhausen, Hof Plankenhausen, Mittwoch, 25.10.2023, 00.24 Uhr

(eh) Am Mittwoch versuchten zwei Einbrecher in ein Betriebsgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs in Beselich einzubrechen, scheiterten aber an der Eingangstür. Die bislang unbekannten Täter betraten um 00.24 Uhr das Gelände welches sich an der Anschrift „Hof Plankenhausen“ befindet. Hier zogen sie das Stromkabel der Überwachungskamera ehe sie sich an der Tür des Gebäudes zu schaffen machten. Durch diese versuchten sie in das Gebäudeinnere einzudringen. Als dies misslang, entfernten sie sich unverrichteter Dinge vom Gelände. Beide Täter trugen eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Selters, Eisenbach, Kirchstraße, Dienstag, 24.10.2023, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 08.30 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.30 Uhr, entwendeten Langfinger in Selters-Eisenbach ein Quad aus einem Hinterhof. Dazu betraten sie den in der Kirchstraße gelegenen Hof des Fahrzeugeigentümers und entwendeten hieraus auf unbekannte Art und Weise ein Quad der Marke CFMOTO im Gesamtwert von circa 12.000 EUR. Anschließend entkamen sie mit dem Quad unerkannt in unbekannte Richtung. Zuletzt war das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WEL-A 40 versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

(eh) Am Mittwoch versuchten zwei Einbrecher in ein Betriebsgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs in Beselich einzubrechen, scheiterten aber an der Eingangstür. Die bislang unbekannten Täter betraten um 00.24 Uhr das Gelände welches sich an der Anschrift „Hof Plankenhausen“ befindet. Hier zogen sie das Stromkabel der Überwachungskamera ehe sie sich an der Tür des Gebäudes zu schaffen machten. Durch diese versuchten sie in das Gebäudeinnere einzudringen. Als dies misslang, entfernten sie sich unverrichteter Dinge vom Gelände. Beide Täter trugen eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.