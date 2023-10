Main-Taunus: Die Polizei-News

An Wohnmobil gehebelt,

Flörsheim am Main, Dr.-Georg-von-Opel-Anlage, Mittwoch, 25.10.2023, 03:25 Uhr

(jn)In der Nacht zum Mittwoch kam es auf den Flörsheimer Mainwiesen zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnmobil. Um 03:25 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich gewaltsam Zutritt zu dem in der Dr.-Georg-von-Opel-Anlage abgestellten Wohnmobil zu verschaffen. Beim Aufhebeln eines Fensters des Fahrzeuges entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Zudem wurde dadurch die Alarmanlage ausgelöst, welche den oder die Unbekannten zur Flucht veranlasste und den Geschädigten via Handy alarmierte. Vor Ort konnte er keine Verdächtigen mehr antreffen, am nächsten Morgen erstattete er Anzeige.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Kinderfahrgeschäft geknackt, Münzen gestohlen, Sulzbach (Taunus), Am Main-Taunus-Zentrum, bis Mittwoch, 25.10.2023, 07:30 Uhr

(jn)Im Sulzbacher Main-Taunus-Zentrum haben unbekannte Täter die Münzfächer zweier Kinderfahrgeschäfte geknackt und einen vierstelligen Gesamtschaden verursacht. Am Mittwochmorgen um 07:30 Uhr wurden die aufgebrochenen Fahrgeschäfte, aus denen ein dreistelliger Gesamtbetrag entwendet wurde, entdeckt und im Anschluss die Polizei alarmiert. Die Tatzeit erstreckt sich auf die letzten Wochen.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Pkw beschädigt, nichts gestohlen,

Hattersheim am Main, Spindelstraße, Montag, 23.10.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 22:30 Uhr

(jn)Autoknacker sind in den vergangenen Tagen in Hattersheim leer ausgegangen. Im Tatzeitraum zwischen Montag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 22:30 Uhr schlugen der oder die Täter die Dreiecksscheibe eines schwarzen Opel Astra ein, der in der Spindelstraße parkte. Ohne den Fahrzeuginnenraum zu durchsuchen, flüchteten die Unbekannten mit leeren Händen und hinterließen einen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Nach Auffahrunfall im Krankenhaus,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Mittwoch, 25.10.2023, 08:50 Uhr

(jn)Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen ist ein 52-jähriger Mann verletzt worden. Auch die 29-jährige Unfallverursacherin wurde vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Um 08:50 Uhr befuhr die 29 Jahre alte Mini-Fahrerin aus Bad Soden die Kronberger Straße und bemerkte auf Höhe der Hausnummer 23 einen vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden VW zu spät. Infolgedessen kollidierte sie mit dem Heck des VW. Sowohl der 52-jährige Fahrer des VW als auch die 29-Jährige wurden medizinisch behandelt. Zwar blieben beide Pkw fahrbereit, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.