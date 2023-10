Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbruch in Keller – Geschädigter bedroht, Wiesbaden,

Biebrich, Mannstaedtstraße, Mittwoch, 25.10.2023, 13:27 Uhr

(jn)Am helllichten Tag kam es am Mittwochnachmittag zu einem Kellereinbruch in

ein Biebricher Mehrfamilienhaus. Um 13:27 Uhr ertappte ein Bewohner des

Wohnhauses in der Mannstaedtstraße den unbekannten Täter im Keller. Dieser hatte

sich zuvor auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Kellergeschoss des

Mehrfamilienhauses verschafft und hier bereits einen Kellerverschlag

aufgebrochen. Als der Geschädigte den offensichtlichen Kriminellen entdeckte und

in der Folge ansprach, soll dieser einen schusswaffenähnlichen Gegenstand

hervorgeholt und diesen auf den Anwohner gerichtet haben. Wortlos sei der

bewaffnete Mann daraufhin an ihm vorbeigegangen und sei unerkannt und ohne Beute

geflüchtet. Er wurde als etwa 1,85 Meter großer und 50 bis 55 Jahre alter Mann

mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Zudem soll er einen leicht

rötlichen Vollbart sowie dunkle Augen gehabt haben und mit einer braunen

Schirmmütze sowie einem braunen Anorak und braunen Stiefeln bekleidet gewesen

sein. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde ein Mann angetroffen, der auf

die Beschreibung passte. Ob er als Tatverdächtiger in Frage kommt, ist jedoch

bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer 0611 / 345 – 0 erbeten.

Laptops aus Auto entwendet,

Wiesbaden, Schwarzenbergstraße, Mittwoch, 25.10.2023, 18.00 Uhr bis 22.10 Uhr

(eh) Am vergangenen Mittwoch entwendeten Diebe in Wiesbaden aus einem geparkten

Auto mehrere Laptops sowie Festplatten. Dazu schlugen sie in der Zeitspanne von

18.00 Uhr bis 22.10 Uhr die hintere linke Scheibe des ordnungsgemäß geparkten

Skoda Fabia in der Schwarzenbergstraße ein. Hieraus entwendeten sie zwei Laptops

sowie zwei Festplatten. Anschließend entkamen sie mit ihrem Diebesgut in

unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 EUR.

Der Wert des Diebesguts auf etwa 600 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Scheibe eingeschlagen,

Wiesbaden, Kranplatz, Mittwoch, 25.10.2023, 23.10 Uhr

(eh)Am Mittwochabend wurde gegen 23.10 Uhr die Scheibe eines

Antiquitätengeschäftes in der Wiesbadener Straße „Kranzplatz“ zerstört. Im

Zusammenhang mit der Tat wurden zwei Tatverdächtige beobachtet. Diese können wie

folgt beschrieben werden:

Der erste Tatverdächtige sei männlich, ca. 30 Jahre alt und mit einem schwarzen

Hoodie sowie einer Bomberjacke bekleidet gewesen sein. Zudem sei er von dünner

Statur.

Der zweite Tatverdächtige sei ebenfalls männlich, ca. 30 Jahre alt und ebenfalls

mit einem schwarzen Hoodie sowie einer Bomberjacke bekleidet gewesen sein. Des

Weiteren soll er von kräftiger Statur gewesen sein.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben bittet die Polizei sich unter der Rufnummer

(0611) 345-2140 melden.

Unfall gebaut und zu Fuß geflüchtet – Zeugen gesucht, Wiesbaden,

Ludwig-Erhard-Straße, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 25.10.2023, 19:18 Uhr

(he)Gestern Abend kam es an der Einmündung Ludwig-Erhard-Straße, Wiesbadener

Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer einen VW Multivan

stark beschädigte, anschließend jedoch zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete.

Den ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrzeugführer gegen 19:20 Uhr auf der

Ludwig-Erhard-Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Dotzheim

unterwegs. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass der Fahrer mit seinem VW

Multivan nach rechts in die Wiesbadener Straße einfahren wollte. Aus ungeklärter

Ursache fuhr der Mann währenddessen über einen vor Ort befindlichen

Fahrbahnteiler aus Beton samt Verkehrsschild und großem Stein. Nach Angaben

weiterer Fahrzeuginsassen sei der Fahrer unmittelbar nach der Kollision zu Fuß

von der Unfallstelle geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand,

jedoch entstand an dem Fahrzeug ein massiver Sachschaden von geschätzt 30.000

Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrsdienst die Wiesbadener

Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

In Tankstelle eingebrochen und Alarm ausgelöst,

Niedernhausen, Idsteiner Straße, Donnerstag, 26.10.2023, 04:15 Uhr

(fh)Am frühen Donnerstagmorgen brach ein Einbrecher in eine Tankstelle in

Niedernhausen ein und wurde letzten Endes von einer Alarmanlage in die Flucht

geschlagen. Gegen 04:15 Uhr näherte sich der Mann dem Tankstellengelände in der

Idsteiner Straße und öffnete mit einem Werkzeug eine Tür im rückwärtigen

Bereich. Auf diesem Wege gelang es ihm das Gebäude zu betreten. Noch während der

Einbrecher sich im Verkaufsraum aufhielt, löste er die Alarmanlage der

Tankstelle aus, woraufhin er die Beine in die Hand nahm und ohne Beute

flüchtete. Der Einbrecher war circa 170 bis 180 cm groß, schwarz gekleidet und

trug eine Kappe. Am Tankstellengebäude entstand ein rund 500 Euro teurer

Sachschaden.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06126)

9394-0.

Autoscheibe eingeschlagen,

Eltville, Freienbornstraße, Sonntag, 15.10.2023, 22.00 Uhr bis Mittwoch,

25.10.2023, 19.00 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Sonntag, dem 15.10.2023, auf Mittwoch, dem

25.10.2023, zerstörte ein Unbekannter eine Scheibe eines in Eltville geparkten

Fahrzeuges, um ins Fahrzeuge zu gelangen. Der schwarze Opel Corsa wurde von

seiner Besitzerin in der Tiefgarage ihres Mehrfamilienhauses in der

Freienbornstraße abgestellt. Als diese am gestrigen Mittwochabend zu ihrem

Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die hintere Dreiecksscheibe

eingeschlagen und so die Beifahrertür geöffnet worden war. Anschließend wurde

das Auto von dem Unbekannten nach Diebesgut durchsucht. Aus bislang nicht

bekannten Gründen ließ er vom Fahrzeug ab und entfernte sich ohne Diebesgut.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0

entgegen.

Unfall mit leichtverletztem Kind,

Taunusstein, Wehen, Sonnenberger Straße, Mittwoch, 25.10.2023, 14.56 Uhr

(eh) Am vergangenen Mittwoch kam es in Taunusstein-Wehen zu einem Verkehrsunfall

mit einem leichtverletzten Kind. Ein 24-jähriger Wehener befuhr mit einem

Postauto um 14.56 Uhr die Sonnenberger Straße in Fahrtrichtung Erlenmeyerstraße.

Im dortigen Kreuzungsbereich übersah er eine 39-jährige Frau aus Neustadt,

welche mit ihrem Citroen von rechts kommend vorfahrtsberechtigt war, sodass es

zum Unfall kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 EUR.

Ein zweijähriges Kleinkind, welches sich ebenfalls im Citroen befand, wurde bei

dem Unfall leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der 24-jährige

Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies hatte

ein Ermittlungsverfahren zur Folge.

Unfall unter Alkoholeinfluss,

Idstein, Landstraße 3023 zwischen Heftrich und Kröftel, Mittwoch, 25.10.2023,

15.27 Uhr

(eh) Am Mittwoch ereignete sich auf einer Landstraße zwischen Heftrich und

Kröftel ein Verkehrsunfall mit einem verletzten 55-jährigen Kröfteler. Der Mann

befuhr mit seinem Peugeot 206 die Landstraße 3023 in Fahrtrichtung Ortseingang

Kröftel. Auf einer langen Geraden verlor er aufgrund von vorherigem

Alkoholkonsum die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Straße ab,

wo sein Pkw erst in einem Graben zum Stehen kam. Der Mann, bei dem die Beamten

einen Atemalkoholwert von 1,30 Promille feststellten, kam zur weiteren

Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Hier wurde ihm Blut abgenommen und

sein Führerschein sichergestellt.