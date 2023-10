Lange Zeit waren Armbanduhren das einzige Schmuckstück, das sich Herren gönnen durften, um kein öffentliches Missfallen zu erregen. Einen entsprechenden Wert legten sie auf die Raffinesse und Ausgestaltung der Zeitmesser.

Diese Tradition zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Herrenuhren. Dabei gibt es nicht die eine Herrenuhr, die sämtliche Kriterien abdeckt. Vielmehr haben Männer mit Herrenuhren die Möglichkeit, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen, denn ebenso wie die Weiblichkeit hat auch die Männlichkeit viele Gesichter.

Die Vielfalt von Herrenuhren

Groß sind deshalb die Wahlmöglichkeiten, die Männer bei der Auswahl von Herrenuhren haben, um den Zeitmesser zu finden, der ihre Persönlichkeit zum Strahlen bringt. So können Herrenuhren Luxusuhren sein und damit Uhren für den Mann als sicheres Investment. Andere Herrenuhren legen Wert auf technische Komplikationen, die oft eine Verbindung mit hochwertigen Spezialuhren eingehen.

Dies können Taucheruhren, Fliegeruhren, Militäruhren, Chronometer, Tachymeter, astronomische Uhren, Outdoor-Uhren für Extremsportarten sowie vom Rennsport inspirierte Zeitmesser sein.

Ein weiteres Augenmerk kann bei Herrenuhren auf ein elegantes Design gelegt werden, das sich durch eine schnörkellose bis minimalistische Ausgestaltung, geradlinige Formen und gedeckte Farben auszeichnet. Solche für das Büro ausgerichteten Herrenuhren repräsentieren den Selfmademan, symbolisieren Aufstieg und beruflichen Erfolg und werden als Dresswatches bezeichnet.

Die Materialien von Herrenuhren sind auf Robustheit und Widerstandsfähigkeit ausgerichtet. Verwendet werden bevorzugt Materialien wie Titan und Edelstahl, für das Gehäuse Saphir und für das Armband Leder oder Edelstahl.

Technische Komplikationen in Herrenuhren

Traditionell wird Männlichkeit mit technischem Interesse assoziiert, wobei es nicht Gegenstand in diesem Artikel sein sollte, diesen Standpunkt einer genaueren soziologischen, aber auch biologischen Untersuchung zu unterziehen. Fakt ist jedenfalls, dass Herrenuhren für alle ein sicheres Schlüsselwort sind, die nach einer Armbanduhr mit atemberaubenden technischen Komplikationen suchen.

Auf diese Weise bieten Herrenuhren eine wundervolle Gelegenheit, in die Zauberwelt technischer Raffinessen einzutauchen, die eng mit der traditionellen Uhrmacherkunst verbunden und ästhetisch entsprechend in Szene gesetzt sind. Beispiele für solche Komplikationen sind:

• Chronometer

• Tachymeter

• Datum

• Wecker

• Integration verschiedener Zeitzonen

• Wasserdichtigkeit

• Zeiger, Indizes und Ziffern mit Leuchtkraft

• Anzeige von Mondphasen

• Kompass

• Barometer

• ewiger Kalender

• Funk

• GPS-Empfänger

• Höhenmesser

• Rechenschieber für Navigationsberechnungen

• Anzeige von Sonnenstand und Sternenkarten

• Pulsmesser

• Tourbillon für die Ganggenauigkeit

• springender Datumswechsel

• Thermometer

Uhrenmechanismus und Uhrwerke

Herrenuhren können mit einem mechanischen, automatischen und Quarzaufzug versehen sein. Der mechanische Aufzug ist am nächsten an die historische Fertigung von Uhren in Manufakturen angelehnt, erfordert aber den regelmäßigen Aufzug der Uhr von Hand. Mit einem automatischen Aufzug ersparen Männer sich diesen Aufwand. Die Energie, die für diesen Effekt benötigt wird, gewinnen die Uhren aus den Handbewegungen des Trägers. Für Automatikuhren spricht die Langlebigkeit des Aufzugs.

Quarzuhren bieten Trägern ebenfalls einen mechanischen Aufzug. Es sind oftmals batteriebetriebene Uhren, bei denen die Energiegewinnung auf Basis der Schwingung winziger Quarzkristalle im Uhrwerk stattfindet. Quarzuhren gelten als besonders hochwertig und die Zeitmessung ist äußerst präzise. Mögliche Alternativen zur Batterie sind bei Quarzuhren Solar- und Funkgetriebe. Den Akkumulator müssen Träger alle 12 bis 24 Monate austauschen.

Die Persönlichkeit ist entscheidend

Herrenuhren bieten Kunden ein reichhaltiges Reservoir stilsicherer Exemplare, für die eine Uhr nicht nur ein Zeitmesser ist, sondern auch ein Schmuckstück und Wertgegenstand. Herrenuhren sind etwas größer als Damenuhren, tendenziell in geradlinigen Formen und gedeckten Farben gehalten und zeichnen sich durch eine robuste Verarbeitung mit einem Vorzug für bruchfeste Materialien aus.

Technische Raffinessen finden sich in Herrenuhren in vielfältiger Ausführung. Bei der Wahl von Herrenuhren können Männer eigene Schwerpunkte setzen, je nachdem, was sie als maskulin empfinden, und ihrer Neugierde nach einzigartigen Darstellungen bei der Produktwahl freien Lauf lassen.