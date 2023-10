PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots) – Am 24.10.2023 gegen 23:50 Uhr, kontrollierten die Beamten in der Landauer Straße einen 20-Jährigen mit seinem Fahrzeug. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel der fahrtüchtigen Beifahrerin übergeben. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Einbruch in Geschäft

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 23.10.2023, 16:30 Uhr bis 24.10.2023, 15:30 Uhr die Hintertür eines Geschäftes in der Landauer Straße aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, hebelten sie an der Haupteingangstür.

So gelangten sie in die Räumlichkeiten und entwendeten 2 Kassen mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.