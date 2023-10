Frankfurt – Gallus: Versuchter Raub – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (yi) Am Dienstagabend, 24.10.2023, versuchte ein Unbekannter

im Bereich der Düsseldorfer Straße einen 33-jährigen Mann zu berauben.

Gegen 22.45 Uhr befand sich ein 33-jähriger Kölner an einem Geldautomaten im

Außenbereich einer Bankfiliale an der Düsseldorfer Straße.

Während des Abhebevorgangs beobachtete der Tatverdächtige die Situation und

wartete auf eine günstige Gelegenheit um an das abgehobene Geld des Geschädigten

zu gelangen.

Nachdem der Vorgang scheinbar abgeschlossen war, nutzte der Ganove die Gunst der

Stunde, schubste den 33-Jährigen zur Seite, und versuchte an das Geld zu

gelangen. Dies misslang jedoch, da der Auszahlungsprozess aus unerklärlichen

Gründen abbrach und der 33-Jährige somit kein Bargeld aus dem

Geldausgabeautomaten erhielt.

Erzürnt darüber, mit leeren Händen dazustehen, drohte der Täter dem

Geschädigten, „aufs Maul zuhauen“, verließ aber nach dieser Drohung den Tatort

in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 185cm groß, etwa 20 – 30 Jahre alt, mittellange schwarze Haare,

Dreitagebart, trug eine schwarze Jeans, einen dunkelblauen Kapuzenpullover und

eine graue gefütterte Weste.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatverdächtigen werden gebeten, sich

mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch am Flughafen Frankfurt auf

Frankfurt/Main (ots)

Am Dienstag, den 24. Oktober 2023, überprüften Bundespolizisten aufgrund eines Fahndungshinweises zwei chinesische Staatsbürger am Flughafen Frankfurt bei ihrer Ankunft aus Johannesburg/Südafrika. Den geplanten Weiterflug nach Cancun/Mexiko konnten sie daraufhin nicht antreten.

Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten bei dem 46-Jährigen und der 45-Jährigen Reisepässe der Sonderverwaltungsregion Hongkong fest. Die Reisepässe waren jedoch nicht auf die beiden Chinesen ausgestellt, sondern auf andere Personen. Den Verdacht des Missbrauchs von Ausweispapieren bestätigte die Urkundenprüfstelle der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt.

Im Rahmen einer Befragung gaben die beiden Reisenden an, dass sie in die USA reisen wollten, um dort illegal als Tellerwäscher in einem Restaurant zu arbeiten. Bei der Organisation ihres Vorhabens nahmen die beiden Chinesen laut eigenen Angaben die Hilfe eines Schleusers in Anspruch.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren sowie des Einschleusens von Ausländern ein. Die Einreise wurde beiden Personen verweigert. Sie werden am Mittwoch nach Peking/China zurückgewiesen.

Frankfurt – Innenstadt: Raub mit Messer – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (yi) Am Nachmittag des 24.10.2023 kam es im Bereich der

Innenstadt zu einem Raub mit einem Messer zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Tatverdächtige gegen 14.50 Uhr auf der

Zeil an den 37-Jährigen heran und forderte Bargeld. Um seiner Drohung Nachdruck

zu verleihen, zog er ein Teppichmesser. Der Geschädigte entgegnete, dass er kein

Geld habe. Daraufhin deutete der Täter Stichbewegungen in Richtung des

Geschädigten an und verletzte ihn oberflächlich im Bereich des Oberkörpers.

In der Folge händigte der 37-jährige Frankfurter sein gesamtes Bargeld in Höhe

von 8 Euro aus. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit der Beute in

unbekannte Richtung.

Durch Einsatzkräfte wurde der Geschädigte erstversorgt.

Täterbeschreibung:

Täter:

Männlich, ca. 180cm groß. etwa 20 Jahre alt, trug einen dunkelblauen

Kapuzenpullover.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatverdächtigen werden gebeten, sich

mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Raub mit Messer – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (yi) Am Nachmittag des 24.10.2023 kam es im Bereich der

Innenstadt zu einem Raub mit einem Messer zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat gegen 14.50 Uhr der Tatverdächtige an den

37-Jährigen heran und forderte Bargeld. Um seiner Drohung Nachdruck zu

verleihen, zog er ein Teppichmesser. Der Geschädigte entgegnete, dass er kein

Geld habe. Daraufhin deutete der Täter Stichbewegungen in Richtung des

Geschädigten an und verletzte ihn oberflächlich im Bereich des Oberkörpers.

In der Folge händigte der 37-jährige Frankfurter sein gesamtes Bargeld in Höhe

von 8 Euro aus. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit der Beute in

unbekannte Richtung.

Durch Einsatzkräfte wurde der Geschädigte erstversorgt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180cm groß, etwa 20 Jahre alt, trug einen dunkelblauen

Kapuzenpullover.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatverdächtigen werden gebeten, sich

mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Dornbusch: Falsche Handwerker betrügen 96-Jährige

Frankfurt (ots) – (py) Gestern Vormittag (24. Oktober 2023) wurde eine Seniorin

Opfer des sogenannten „Handwerkertricks“, bei dem die Tatverdächtigen Schmuck

und Bargeld erbeuteten.

Gegen 10.15 Uhr behelligten zwei Männer die 96-Jährige und gaben sich ihr

gegenüber als Handwerker aus, die im Keller des Mehrfamilienhauses in der

Carl-von-Weinberg-Straße Arbeiten durchführen müssten.

Die beiden „Handwerker“ brachten die Dame unter einem Vorwand dazu, sie zu den

vermeintlichen Handwerkerarbeiten in den Keller zu begleiten. Im Treppenhaus

bemerkte sie einen anderen, ihr unbekannten Mann, der ihr aus dem ersten Stock

entgegenkam.

Bei ihrer Rückkehr in die Wohnung bemerkte sie die angelehnte Eingangstür und

das Fehlen ihrer Habseligkeiten, darunter eine Schmuckschatulle mit Goldschmuck,

Perlenketten und Ringen sowie 800 Euro Bargeld.

Täterbeschreibung:

Täter 1 (Handwerker):

Männlich, ca. 30 Jahre alt, stämmige Figur, rundes Gesicht, kurze dunkle Haare,

brauner Teint und dunkle Kleidung mit einer orangenen Applikation am Kragen.

Täter 2 (Handwerker):

Männlich, etwa 1,80m groß, schlanke Statur, dunkle Haare und ebenfalls eine

Jacke mit orangefarbener Applikation am Kragen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder dem

Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 52499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder von der Polizei zu

sein, um in ihre Wohnung und anschließend an ihre Wertsachen zu gelangen.

Frankfurt – Innenstadt: Polizeibeamte bei Alleinunfall verletzt

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall,

in dessen Folge fünf Polizeibeamte verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden

mussten.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging gegen 18.15 Uhr ein Notruf bei der Polizei

ein, woraufhin eine Polizeistreife unter Inanspruchnahme von Sonder- und

Wegerechten die Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr.

In Höhe der Kreuzung Mainzer Landstraße / Weserstraße verlor das Einsatzfahrzeug

auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle, prallte frontal gegen einen Laternenmast

auf dem Mittelstreifen und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten

Fahrstreifen zum Stehen.

Bei der Kollision touchierte der Funkwagen den verkehrsbedingt haltenden BMW

einer 51-Jährigen.

Zwei Polizeibeamte wurden mit schweren, drei weitere mit leichten Verletzungen

in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen war die Mainzer Landstraße gesperrt.

Der stadteinwärts fahrende Verkehr wurde umgeleitet.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (yi) Heute Morgen (25.10.2023) kam es im Bereich der

Moselstraße zu einer Festnahme eines 25-jährigen Mannes, welcher zuvor durch den

Gebrauch von Pfefferspray Unbeteiligte verletzte.

Ein Mitarbeiter einer Drogenhilfeeinrichtung in der Moselstraße winkte gegen

01:30 Uhr eine Polizeistreife heran. Dieser gegenüber gab er an, dass ein Mann

in den Räumlichkeiten der Einrichtung Pfefferspray versprüht habe. Die Streife

traf mehrere Personen in der Einrichtung an und rief Rettungskräfte, welche sich

sodann um die mit Pfefferspray verletzten Personen kümmerten.

Die Polizeibeamten nahmen den Aggressor vor Ort fest und durchsuchten diesen.

Dabei fanden die Polizisten zudem ein Einhandmesser und stellten es sicher.

Den 25-Jährigen brachten die Beamten auf die Dienststelle und entließen ihn nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung verantworten.