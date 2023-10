Mann bedroht Mädchen im Zug

Herborn (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Für Ärger in einer Regionalbahn von Herborn in

Richtung Dillenburg sorgte gestern Abend (24.10.) einen 26-jähriger

Wohnsitzloser. Der Mann, ein äthiopischer Asylbewerber, belästigte zwei 14 und

15-jährige syrische Mädchen aus Biedenkopf.

Mit eindeutigen Gesten drohte der Mann den Teenagern mit Gewalt zudem schubste

er eines der Mädchen heftig an der Schulter. Schon beim Einstieg in den Zug der

Hessischen Landesbahn (HLB 24518), gegen 19.30 Uhr, fing er mit den

Belästigungen an.

Beim Ausstieg im Bahnhof Dillenburg nahmen Beamte der dortigen Polizeistation

den 26-Jährigen vorläufig fest. Anschließend übernahmen Beamte vom

Bundespolizeirevier Gießen den Mann. Der Festgenommene stand unter

Alkoholeinfluss. Ein Test brachte ein Ergebnis von rund 1,9 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren

eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 26-Jährige wieder frei.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de .

Wetzlar: Fahrzeugteile abmontiert –

In der Zeit von Dienstag (24.10.2023), 12:30 Uhr bis Mittwoch (25.10.2023), 10:00 Uhr stahlen Unbekannte an einem in Wetzlar/Hermannstein geparkten Audi Q8 ein hinter der Kühlergrillabdeckung verbautes Assistenzsystem. Der Pkw parkte in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand der Straße „Dillfeld“ in Höhe der Hausnummer 17. Zeugen, die die Täter im genannten Tatzeitraum beobachteten, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 zu melden. (T.S.)

Haiger: Zahlungskarten aus Pkw gestohlen –

Aus zwei in der Ringstraße in Haiger in Höhe der Hausnummer 11 abgestellten Fahrzeugen entwendeten bislang unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes zwei EC- und eine Kreditkarte. Die Diebe machten sich an einem weißen VW Golf und einen blauen BMW X2 zu schaffen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Freitag (20.10.2023), 14:00 Uhr bis Montag (23.10.2023), 13:00 Uhr beobachteten, sich telefonisch unter 02771 9070 zu melden. (T.S.)

Herborn: Pkw ausgewichen, Verkehrsschild umgefahren –

Ein 18-jähriger Eschenburger befuhr am Montagmorgen (23.10.2023) gegen 07:10 Uhr mit seinem schwarzen Renault Twingo die Straße „Auf der Weih“ in Herborn/Hörbach aus Richtung Herborn kommend. In Höhe der Kreuzung „Auf der Weih/Herborner Straße“ kam dem jungen Mann auf dessen Fahrspur ein schwarzer Kombi mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Kombi zu verhindern, wich der Renault-Fahrer nach rechts aus. Hierbei beschädigte er ein Verkehrsschild und kam auf einer Mauer zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Unfallzeugen und Personen, die Hinweise zu dem schwarzen Kombi geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 in Verbindung zu setzen. (T.S.)

Herborn: Unfallflucht auf Parkplatz –

Auf dem Parkplatz einer Augenarztpraxis in der Walter-Rathenau-Straße in Herborn beschädigte ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug einen schwarzen Audi A4 im Bereich des rechten Kotflügels. Der Unfall ereignete sich am Montag (23.10.2023) in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Die Polizeistation Herborn nimmt Zeugenhinweise telefonisch (02772 47050) entgegen. (T.S.)