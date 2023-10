Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Gabelstapler gestohlen –

Im Zeitraum von Freitag (20.10.2023), 16:30 Uhr bis Dienstag (24.10.2023), 13:50 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern einen Gabelstapler vom öffentlichen Festplatzgelände in Bad Vilbel zu stehlen. Bei dem entwendeten Gabelstapler handelt es sich um ein rotes Fahrzeug mit schwarzer Fahrerkabine der Marke „Linde“ vom Typ H16D. Am Gabelstapler befand sich kein Kennzeichen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Festplatzgeländes etwas Auffälliges beobachteten oder Hinweise zum Verbleib des Gabelstaplers geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 in Verbindung zu setzen. (T.S.)

Wöllstadt: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw –

Durch aufmerksame Anwohner in Wöllstadt wurde die Polizeistation Friedberg am frühen Mittwochmorgen (25.10.2023) verständigt, nachdem man verdächtige Geräusche in der Straße „Kleine Braugasse“ vernommen hatte. Gegen 03:10 Uhr stellten die Beamten in einem Hof in der „Kleine Braugasse“ zwei männliche Personen fest. Diese führten Gegenstände mit sich, die sich zuvor in einem im Hof parkenden, unverschlossenen Pkw befanden. Außerdem konnte auf einem benachbarten Grundstück ein Fahrzeug mit offenstehendem Kofferraum festgestellt werden. Die beiden Personen, ein 22-jähriger Mann aus Ortenberg sowie ein 26-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurden wegen des Verdachts des Diebstahls festgenommen. Im Laufe des Vormittags gingen bei der Polizei in Friedberg Meldungen zu weiteren, gleichgelagerten Taten aus der Umgebung der „Kleine Braugasse“ ein. Die Ermittler prüfen derzeit einen Tatzusammenhang mit der Festnahme der beiden Männer. Die Polizei im Wetteraukreis rät Autobesitzern, beim Aussteigen keine Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen zu lassen und die Fahrzeuge immer zu verschließen. Insbesondere von außen sichtbare Gegenstände können dabei das Interesse von Dieben wecken. Zuletzt waren im Wetteraukreis vermehrt Fälle festzustellen, bei denen Täter zunächst die Verschlussverhältnisse von Fahrzeugen überprüften und dann unverschlossene Pkw nach brauchbaren Gegenständen durchsuchten. (T.S.)

Friedberg: Laptop aus Auto geklaut –

Aus einem in der Friedberger Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 101 abgestellten, unverschlossenen Pkw stahlen Unbekannte am Dienstag (24.10.2023) in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr unter anderem einen Laptop und Bargeld. Die Polizeistation Friedberg nimmt Hinweise dazu unter Tel: 06031 6010 entgegen. (T.S.)

Bad Vilbel: Lieferant bestohlen –

Am Dienstag (24.10.2023) parkte ein Mitarbeiter eines Zigarettenlieferanten sein Fahrzeug in der Zeit von 14:40 Uhr bis 15:00 Uhr am Bahnhofsplatz in Bad Vilbel vor einer Bar. Als sich der Lieferant zum Sortieren der Ware in den Laderaum seines Wagens begab, entwendete ein unbekannter Täter das auf dem Beifahrersitz liegende Mobiltelefon des Mannes. Die Polizeistation Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel.: 06101 54600. (T.S.)

Bad Nauheim: Diebe erbeuten Rüttelplatte –

Von einer Baustelle im Hermelinweg in Bad Nauheim entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Montag (23.10.2023), 16:30 Uhr bis Dienstag (24.10.2023), 07:00 Uhr eine Rüttelplatte für Arbeiten im Außenbereich. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Arbeitsgerätes nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen. (T.S.)

Echzell: Pkw-Diebstahl –

Auf einen grünen Renault Kangoo hatten es Diebe in der Nacht von Dienstag (24.10.2023) auf Mittwoch (25.10.2023) abgesehen. Der Pkw war auf einem Grundstück in der Raunstraße in Echzell/Bingenheim abgestellt. Am entwendeten Fahrzeug befinden sich die Kennzeichen BÜD-S 1702. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, die in der Zeit von Dienstagabend, 22:00 Uhr bis Mittwochmorgen, 05:35 Uhr Beobachtungen in der Raunstraße machten oder Hinweise zum Verbleib des Renaults geben können, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden. Die Ermittler gehen derzeit Anhaltspunkten nach, dass sich die Tat gegen 02:30 Uhr ereignet haben könnte. (T.S.)

Echzell: Volvo zerkratzt –

Ein Unbekannter zerkratzte die linke Fahrzeugseite eines weißen Volvos, der in Echzell in der Straße „Schöne Aussicht“ in Höhe der Hausnummer 30 geparkt war. Die Beschädigung erfolgte im Zeitraum von Freitag (20.10.2023), 17:00 Uhr bis Montag (23.10.2023), 15:30 Uhr. Zeugen, die den Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Polizeistation Friedberg zu melden. (T.S.)