Ebsdorfergrund- Hachborn: Getränkemarkt überfallen -Räuber flüchtet mit Bargeld und Zigaretten

In Hachborn hat gestern Abend (24.10.2023) ein Unbekannter den Rewe-Getränkemarkt überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein unbekannter Mann gegen 19:40 Uhr den Getränkemarkt in der Hachborner Straße, bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse, sowie mehreren Päckchen Zigaretten, die der Mitarbeiter in eine Sporttasche packen musste. Samt Geld und Zigaretten flüchtete der maskierte Räuber im Anschluss in unbekannte Richtung. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Kriminalpolizei in Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: – Wer hat den Überfall gestern Abend, gegen 19:40 Uhr, mitbekommen? – Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rewe Getränkemarktes aufgefallen? – Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Weimar-Niederweimar: weitere Einbrüche gemeldet

Zwei weitere Einbrüche in Niederweimar wurden der Polizei im Laufe des gestrigen Tages gemeldet. Gegen 11:20 Uhr hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Weinberg“ den Einbruch bemerkt. Die Unbekannten hatten Scheibe des Küchenfensters zerstört, hindurchgegriffen und das Fenster geöffnet. Durch dieses kletterten sie in das Haus, in dem die Langfinger mehrere Räume durchwühlten. Mit einer Geldkassette flüchteten sie. Ein zweiter Einbruch wurde gegen 20:00 Uhr gemeldet. Ebenfalls „Am Weinberg“ waren die Unbekannten auf gleiche Weise in das Wohnhaus gelangt und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette. Die Polizei bittet nochmals um Hinweise: Wem sind zwischen Sonntag (22.10.2023), 15:00 Uhr und gestern Abend (24.10.2023) verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Niederweimar aufgefallen? Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines silberfarbenen Mercedes haben Unbekannte zwischen Montagabend (23.10.2023), 19:00 Uhr und Dienstagnachmittag (24.10.2023), 16:30 Uhr zerstochen. Der A150 parkte in diesem Zeitraum im Ginseldorfer Weg. Der Schaden wird mit 360 Euro beziffert. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Geldbörse aus der Jacke geklaut

In einem unbemerkten Moment griffen Unbekannte gestern (24.10.2023) in die Jackentasche eines 43-Jährigen und stahlen dessen Geldbörse. Zwischen 14:05 Uhr und 14:30 Uhr war der Mann im Tegut-Supermarkt in der „Ketzerbach“ einkaufen. In diesem Zeitraum schnappten die Diebe unbemerkt zu und machten sich aus dem Staub. Neben Bargeld, befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Die Polizei beziffert den Schaden mit 250 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain-Niederwald: Kabeldiebe unterwegs

Dienstagmorgen wurde der Stadtallendorfer Polizei ein Kabeldiebstahl gemeldet. Diebe waren in der Nacht zuvor auf das Gelände des Kieswerk Niederwald an der Bundesstraße 454 eingedrungen und hatten Container aufgebrochen. Dort stahlen sie Kabel, wie Erdungskabel, Steuerungskabel, Kupferkabel, Starkstromkabel und Leisten mit Schraubsicherungen. Der Schaden wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. Hinweise zu den dreisten Dieben, die zwischen Montagabend (23.10.2023), 22:00 Uhr und Dienstagmorgen (24.10.2023), 06:00 Uhr im Kieswerk unterwegs waren, erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Lollar: Geldautomat gesprengt – Offenbar hoher Schaden entstanden

Die Feuerwehr verständige die Polizei am Mittwochmorgen gegen 02.30 Uhr über einen Brand in einem Einkaufszentrum im Rothweg. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar mittels Sprengstoff eine Explosion eines dortigen Geldautomaten herbeigeführt haben. Durch die enorme Wucht der Explosion wurde der Geldautomat und auch das Gebäude beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ob die Täter Geld erbeuteten, ist aktuell noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Gießen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.