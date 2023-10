Mann mit Promille sorgt für Ärger im Bahnhof

Gießen (ots) – Ein 24-jähriger Wohnsitzloser, der offensichtlich zu tief ins

Glas geschaut hatte, sorgte gestern Abend (24.10.) für einen Einsatz von Beamten

des Bundespolizeireviers Gießen.

Der Mann zeigte sich aggressiv am Servicepoint des Gießener Bahnhofs und

beschimpfte lautstark eine Bahnmitarbeiterin. Zudem versuchte der Mann in den

Servicepoint einzudringen.

Über zwei Promille

Auch gegenüber den gerufenen Bundespolizisten verhielt sich der Mann äußerst

aggressiv. Zur Feststellung seiner Identität sollte er die Beamten zur Wache

begleiten. Hier gegen sperrte er sich und griff sogar einen der Bundespolizisten

an dessen Schutzweste.

Die Ordnungshüter fesselten daher den Mann und brachten ihn zum

Bundespolizeirevier. Nach den polizeilichen Maßnahmen musste er zwecks

Ausnüchterung noch im Gewahrsamraum der Bundespolizei bleiben. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von über zwei Promille.

Am nächsten Morgen kam der Mann wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 24-Jährigen ein Strafverfahren

unter anderem wegen täglichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Gießen: Versuchtes Tötungsdelikt

Am Dienstag (24.10.2023) gegen 20.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass ein 49-jähriger Mann durch einen Schuss schwere Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit einer Zeugin in einem Fahrzeug in eine Hofeinfahrt der Alicenstraße. Die Zeugin bemerkte einen Unbekannten auf dem Hof und sprach ihn aus dem Fahrzeug heraus an. Kurz darauf schoss der Unbekannte dem noch im Fahrzeug sitzenden Mann ins Bein.

Anschließend flüchtete der Schütze. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und ca. 175 cm großen Mann handeln. Er hatte einen dunklen Teint und eine sehr schmale Statur. Bei Tatausführung soll er dunkel bekleidet gewesen sein.

Der Verletzte wird in einem Krankenhaus behandelt. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Gießener Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Motiv und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat am Dienstagabend vor 20.20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Ist der flüchtige Schütze zuvor in der Alicenstraße oder dem Umfeld aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Gießen / Pohlheim: Belästigung im Bus

Am Freitag (13.10.2023) saß eine 16-Jährige im Bus der Linie 375, der vom Gießener Bahnhof nach Lich fährt. Gegen 08.40 Uhr setzte sich ein Mann zu ihr. Es kam im Verlauf der Fahrt zu Kussversuchen und unsittlichen Berührungen durch den Mann. Zudem hinderte der Mann die 16-Jährige zunächst am Aussteigen. Schließlich gelang es dem Opfer, den Bus in Garbenteich zu verlassen. Der Unbekannte blieb im Bus sitzen und fuhr weiter in Richtung Lich. Der Mann soll Mitte 20 sein und etwa 180 cm groß. Er hat eine südländische Erscheinung und kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem beigen „Nike Tech Fleece“-Anzug. Er trug zwei Taschen, darunter eine Einkaufstasche, mit sich.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem ist der Unbekannte im Bus der Linie 375 oder im Bereich einer Haltestelle aufgefallen? Wer kann Hinweise zu der Identität des Gesuchten geben?

Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 0641 7006-6555.

Lollar-Odenhausen: Anhängerkennzeichen geklaut

Kennzeichendiebe schlugen in den letzten sieben Tagen an einem in der Hauptstraße geparkten Anhänger zu. Zwischen dem 18.10.2023, gegen 18.00 Uhr und dem gestrigen Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr rissen sie von dem silberfarbenen Kofferanhänger der Marke „Böckmann“ das Kennzeichen „GI-KV 2021“ ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: E-Bike verschwunden

Am Samstag, zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr ließen Diebe vor dem DRK-Kinderladen im Wiesecker Weg ein E-Bike mitgehen. Die Täter brachen das Schloss des an einer Laterne gesicherten Fahrrades auf und machten sich mit dem hellgrünen Rad „Solero“ der Marke Pegasus auf und davon. Zeugen, die die Täter am Samstagnachmittag vor dem DRK-Kinderladen beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

Biebertal – Rodheim-Bieber: Drogenfahrer gestoppt

Mit einer Blutentnahme auf der Wache am Berliner Platz endete die Drogenfahrt eines 48-Jährigen. Der Biebertaler war am Dienstagnachmittag in den Fokus einer Verkehrskontrolle geraten. Eine Streife stoppte den BMW-Fahrer. Konzentrations- und Reaktionstests ließen den Verdacht zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Amphetamin nach. Den Biebertaler erwarten nun Strafanzeigen wegen seiner Drogenfahrt sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Heuchelheim: Geparktes Auto beschädigt

Einen Schaden im niedrigen, vierstelligen Eurobereich musste ein Autofahrer am Samstag (21.10.2023) in der Marktstraße feststellen. Er hatte seinen schwarzen Renault gegen 22.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt. Als er gegen 23.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er frische Unfallschäden an der Fahrzeugfront. Der Verursacher entfernte sich demnach unerlaubt von dem Parkplatz, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3555.