Unfall an der „Herkules-Kreuzung“

Um 11:50 Uhr stand eine 65-Jährige aus Wiesenfeld mit ihrem Pkw auf der Linksabbiegespur an der „Herkules-Kreuzung“ in Eschwege. Nachdem die Ampel auf „grün“ umgeschaltet hatte, fuhr sie jedoch geradeaus in Richtung „Wolfsgraben“, wo es zum Zusammenstoß mit einem Kleinbus eines 39-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf kam, der auf der Geradeausspur ebenfalls in Richtung „Wolfsgraben“ fuhr. Die 65-Jährige gab, dass sie irrigerweise angenommen hatte, ebenfalls auf der Geradeausspur zu stehen. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Um 16:25 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 44-Jähriger aus Büttstedt mit einem Kleintransporter die L 3244 von Aue in Richtung Wanfried. Dabei geriet er mit dem Fahrzeug zunächst auf die Gegenfahrbahn, steuerte entgegen und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Von dort ging es zurück auf die Fahrbahn, wo der Kleintransporter auf die Fahrzeugseite kippte. Grund war offensichtlich die Alkoholisierung des Fahrers, der sich zudem leicht verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde noch die Feuerwehr alarmiert. Die Landstraße wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Sachschaden: ca. 5500 EUR.

Unfall beim Ausparken

Um 20:40 Uhr fuhr gestern Abend ein 17-Jähriger (begleitetes Fahren) aus Friedrichsdorf mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in der Hilberlachstraße in Bad Sooden-Allendorf. Dabei fuhr gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw Peugeot, wodurch ein Sachschaden von ca. 6000 EUR entstand.

Unfallflucht

Zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde am gestrigen Dienstag auf dem Gelände des Lidl-Parkplatzes in der Bahnhofstraße in Eschwege ein blauer VW Golf 7 im Bereich der hinteren Tür und Kotflügel auf der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl einer Smartwatch

Im Schwimmbad „Espada“ in Eschwege vergaß am vergangenen Montagnachmittag eine 19-Jährige aus Erfurt ihre Smartwatch im Bereich der Schwimmhalle. Am gestrigen Dienstagmorgen musste sie dann feststellen, dass die Smartwatch durch eine unbekannte Person entwendet wurde. Der Schaden wird mit 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Mobiltelefons

Gegen 11:30/ 11:35 Uhr wurde am gestrigen Dienstagvormittag einer 51-Jährigen aus Wanfried das Mobiltelefon sowie eine Tüte Brötchen entwendet. Die Geschädigte hatte ihren Einkaufsbeutel mit Handy und Brötchen an ihrem Fahrrad hängen, bevor sie sich in den Aldi-Markt „In der Werraaue“ in Wanfried begab. Bei Rückkehr stellte sie den Diebstahl fest. Schaden: 135 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Um 21:40 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die B 7 von Röhrda in Richtung Netra. Kurz nach dem Ortseingang von Netra (Landstraße) verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden die Zäune zweier Gärten beschädigt. Der Pkw kam letztendlich im Graben zum Stehen, wo er abgeschleppt werden musste. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet. Sachschaden: ca. 12.000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Polizei sucht vermisste Person mit Hubschrauber

In der Nacht vom 23./24.10.23 wurde ein 31-Jähriger aus Hessisch Lichtenau vermisst. Um 02:40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 31-Jährige sich bei einer Zeugin telefonisch gemeldet hatte. Aufgrund des Telefonats und von Vorerkrankungen war eine Eigengefährdung nicht auszuschließen, worauf noch in der Nacht nach dem 31-Jährigen gesucht wurde. Die Absuche im Stadtgebiet von Hessisch Lichtenau, der Wohnanschrift und der Parkanlagen unter Einsatz eines Mantrailer verlief jedoch negativ. Da auch Anrufe auf das Mobiltelefon des 31-Jährigen erfolglos blieben wurde am Dienstagmorgen die Suche fortgesetzt. Hierzu wurde die Suche auf die Feldgemarkung um Hessisch Lichtenau erweitert. Unterstützt wurde die Suche erneut mit einer Hundestaffel und dem Mantrailer. Am Vormittag wurde zudem der angeforderte Polizeihubschrauber in die Suchmaßnahmen mit eingebunden, die jedoch nicht zum Auffindendes Vermissten führten. Am gestrigen Nachmittag wurde der Vermisste dann im Stadtgebiet von Hessisch Lichtenau gesehen. Er hatte leichte Schnittverletzungen und wurde in das Krankenhaus gebracht.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Cafeteria

Am vergangenen Montag versuchten Unbekannte in die Cafeteria der Universität in der Steinstraße in Witzenhausen einzubrechen. Offenbar versuchte man die Plexiglasscheibe zum derzeit verschlossenen Verkaufsraum auszuhebeln, wodurch auch die Metallleiste beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 350 EUR angegeben. Die Tat ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr. Hinweise: 05542/93040