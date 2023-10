Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Grundschule

Tatzeit: Montag, 23.10.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 25.10.2023, 09:00 Uhr

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Montag bis Mittwoch mehrere Gegenstände auf dem Gelände der Grundschule in Guxhagen beschädigt. Sie besprühten im Außenbereich mehrere Wände und Fensterscheiben mit Graffiti. Weiterhin beschädigten sie zwei Fenster der Schule. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.