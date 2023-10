Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn auf Frankfurter Straße: Autofahrer verletzt

Kassel-Niederzwehren: Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn auf der Frankfurter Straße in Kassel hat am heutigen Mittwochmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war ein 68-Jähriger aus Kassel gegen 12:00 Uhr mit seinem VW stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Horst-Dieter-Jordan-Straße wollte er offenbar wenden und fuhr dabei auf den Gleiskörper der Straßenbahn, wo jedoch von hinten eine Tram herannahte. Die Straßenbahn stieß mit der Fahrerseite des Kleinwagens zusammen. Der 68-Jährige wurde dabei verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nicht bestehen. Der Pkw und die Straßenbahn waren bei dem Unfall beschädigt worden. Das Auto wurde mit einem Totalschaden abgeschleppt, die Tram konnte ihre Fahrt noch fortsetzen. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Frankfurter Straße stadtauswärts vorübergehend voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 12:45 Uhr konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden.

15-Jähriger durch Schläge verletzt: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Brückenhofstraße gesucht

Kassel-Oberzwehren: Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am gestrigen Dienstagabend gegen 19:45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Schulzentrum Brückenhof“ ereignete, sucht die Kasseler Polizei. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war ein 15-Jähriger aus Kassel mit seinem jüngeren Bruder unterwegs, als er mit zwei unbekannten jungen Männern in einen verbalen Streit geraten war. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung sollen die beiden Täter dem Jugendlichen mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben. Das verletzte Opfer und der Bruder gingen anschließend nach Hause, wo die Mutter den Rettungsdienst und die Polizei alarmierte. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Bei den Tätern soll es sich um zwei ca. 20 Jahre alte, 1,70 bis 1,80 Meter große Männer mit dunklem Teint und kurzen dunklen Bärten gehandelt haben. Einer trug eine schwarze Jacke, der andere Täter eine graue Jacke, so die Beschreibung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt. Wer Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung und auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Spielzeugautomaten im Gebüsch aufgebrochen: Polizei nimmt mit Haftbefehlen gesuchten 43-Jährigen fest

Kassel-Mitte: Einer aufmerksamen Passantin ist es zu verdanken, dass Polizisten am gestrigen Dienstagnachmittag am Kasseler Auedamm einen mit Haftbefehlen gesuchten 43 Jahre alten Mann festnehmen konnten. Die Zeugin hatte gegen 14:50 Uhr über den Notruf 110 gemeldet, dass in einem Gebüsch nahe der Hessenkampfbahn ein Mann sitze und dort offenbar versuche, einen Automaten zu knacken. Die sofort hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Mitte nahm der betrunkene 43-Jährigen zunächst nicht wahr und räumte noch vor den Augen der sich annähernden Polizisten den inzwischen aufgebrochenen Automaten aus, bevor für ihn die Handschellen klickten. Ein Atemalkoholtest bei dem wohnsitzlosen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit ergab 2,3 Promille. Wie sich anschließend herausstellte, stammte der Automat mit Kinderspielzeug aus einem Restaurant am Kasseler Druselplatz, in das in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen worden war. Eine Anzeige wegen des Einbruchs, bei dem neben dem aufgefundenen Automaten noch ein weiterer Automat, Bargeld und Getränke gestohlen worden waren, wurde am Dienstagmorgen von den Beamten des Kriminaldauerdienstes aufgenommen. Ob der 43-Jährige an dem Einbruch beteiligt war oder den Automaten in dem Gebüsch gefunden hatte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt werden. Da gegen den Festgenommenen bereits zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls vorlagen, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung einer Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel gebracht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in das Restaurant am Druselplatz geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.