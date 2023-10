Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Drei Verletzte bei Unfall / Fahrer unter Alkoholeinfluss – K 851 / Nidderau

(lei) Drei Verletzte sowie ein Totalschaden am Fahrzeug sind das Ergebnis eines Alleinunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 851 zugetragen hat.

Ein 74 Jahre alter Suzuki-Fahrer war gegen 15.20 Uhr von Eichen in Richtung Erbstadt unterwegs, als er mit seinem Wagen in Höhe des Berghofes aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, in den Graben geschleudert wurde und dort an einem Wasserdurchlass zum Stehen kam. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus. Seine 71 Jahre alte Beifahrerin sowie ein fünf Jahre alter Junge, der ebenfalls in dem Auto saß, wurden leicht verletzt; auch sie kamen in eine Klinik. Der Swift war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden, inklusive Flurschaden, wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Da der 74-Jährige unter Alkoholeinfluss stand (ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille) musste er zudem eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Kripo gibt Hinweise bei „Keyless-Go“-Fahrzeugen; Einbruch in Kita; Unfallflucht im Baustellenbereich und mehr

Offenbach (ots)

Vermehrt Diebstähle von Fahrzeugen mit „Keyless-Go“-System / Auto bei Dresden sichergestellt / Kripo gibt Hinweise

(br) Eine Serie von Autodiebstählen beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei vor allem im Main-Kinzig-Kreis. In den vergangenen vier Wochen wurden im dortigen Bereich insgesamt zwölf hochwertige Fahrzeuge, welche über das sogenannte „Keyless-Go“-System verfügten, entwendet. In vielen dieser Fälle berichteten wir bereits.

Der Einsatz von sogenannten Funkwellenverstärkern, mit Hilfe derer sich die Diebe Zugang zu den Fahrzeugen verschaffen, wird dabei von den Ermittlern nicht ausgeschlossen. Anhand dieser Technik gelingt es den Tätern, die ursprüngliche Reichweite des Originalschlüssels zu verlängern und dem Fahrzeug zu suggerieren, dass sich dieser in der Nähe befindet. Die Kriminellen können die Fahrzeugtüren dann ganz normal öffnen, ohne dass jemand Verdacht schöpft.

Die in diesem Bereich gestohlenen Autos wurden alle zwischen den Jahren 2014 und 2019 produziert. Es handelte sich ausschließlich um Oberklasse-Kombis und verschiedene SUV-Modelle, welche durch die Kriminellen aus Grundstückseinfahrten und von der Straße gestohlen wurden. Gelegentlich schlugen die Diebe in einer Nacht auch zweimal zu. Die Tatörtlichkeiten erstrecken sich von Hanauer-Ortsteilen über Rodenbach und Mittelbuchen bis nach Maintal, Neuberg, Linsengericht und Langenselbold. Das zuständige Fachkommissariat 22 prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten.

Auch bei der Offenbacher Kripo lagen in der Vergangenheit etliche Fälle aus deren Zuständigkeitsbereich auf dem Tisch, in denen eine Pkw-Komplettwendung auf diese Weise erfolgt sein könnte.

Den Erkenntnissen der Beamten zufolge werden die geklauten Autos häufig auf direktem Weg Richtung Osteuropa verbracht, um sie von dort aus über die Grenze etwa nach Polen oder Litauen zu überführen. Die Fahrzeugortung eines Geschädigten aus den aktuellen Diebstählen (wir berichteten am 19.10.2023) führte mittlerweile zur Lokalisierung des gestohlenen Wagens in der Nähe von Dresden, unmittelbar vor dem mutmaßlichen Grenzübertritt. Die dortige Grenzfahndung konnten den entwendeten Wagen nach einer kurzen Verfolgung sicherstellen. Der unbekannte Täter konnte zuvor jedoch flüchten.

Die Kommissariate bitten daher die Besitzer hochwertiger Fahrzeuge allgemein nochmals um Beachtung der folgenden Tipps zur Vorbeugung von Diebstählen:

in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Das Öffnen der Fahrzeuge mit Hilfe des „Keyless-Go“-Systems erfolgt für gewöhnlich gewaltfrei und dauert in der Regel keine zwei Minuten. Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder

Wohnungstür ab.

Möglichkeit besonders gesicherte Schlüsseltresore oder ein anderes metallgeschütztes Behältnis. Verwenden Sie zudem funkdichte Schutzhüllen für

„Keyless-Go“-Schlüssel.

Kennzeichen), welche gegebenenfalls mehrfach und langsam durch Ihre Straßen „streifen“. Stellen Sie – wenn vorhanden – sicher, dass in Ihrem Fahrzeug

die vorhandenen Ortungsdienste für Sie aktiviert /

freigeschaltet sind. Nur dann ist eine Ortung des Fahrzeuges

durch Sie im Falle eines Diebstahls möglich und polizeiliche

Maßnahmen können zeitnah eingeleitet werden. Sollten Sie sich

diesbezüglich nicht sicher sein, setzten Sie sich mit Ihrem

Händler bzw. mit dem Fahrzeughersteller in Verbindung.

Bereich Offenbach

Wer sah die beiden Fahrraddiebe? Zeugen gesucht! – Offenbach

(br) Zwei Fahrraddiebe konnten durch den Besitzer eines Zweirades auf frischer Tat erwischt und im Anschluss durch ihn verfolgt werden. Am Dienstagabend, gegen 18.40 Uhr, so die Mitteilung des Geschädigten, hatte er zufällig aus dem Fenster in der Richard-Wagner-Straße, in Höhe der 70er-Hausnummern, geschaut, als ihm zwei Männer aufgefallen waren, welche sich an der Sicherung seines Mountainbikes zu schaffen gemacht hatten. Dieses hatte er zuvor mit einem hochwertigen Schloss an einem Metallgeländer befestigt. Offenbar mit Hilfe eines mitgeführten Werkzeuges durchtrennten die Kriminellen die Barriere. Als der Besitzer die Unbekannten stellen wollte, flohen sie mitsamt dem wertvollen Rad. Der auf dem Mountainbike geflohene Täter war circa 160 cm groß und von dünner Statur. Bekleidet war er mit einer blauen Hose, schwarzer Weste und einer weißen Kapuze. Sein Begleiter, welcher zu Fuß geflüchtet war, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet gewesen. Nach einer kurzen Verfolgung gelang dem Duo jedoch die endgültige Flucht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Softairpistole sorgte für Polizeieinsatz – Offenbach

(lei) Für kurzzeitige Aufregung sorgten gestern mehrere Kinder, die gegen 13 Uhr vermummt und mit einer augenscheinlichen Schusswaffe ausgestattet in der Geleitsstraße unterwegs waren. Die Jungen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren konnten kurz darauf durch alarmierte Polizeistreifen gestellt werden. Es stellte sich dann schnell heraus, dass es sich bei der Waffe zwar „lediglich“ um eine Softairwaffe handelte, mit dieser soll jedoch vorher eine 56-jährige Passantin bedroht worden sein. Die Waffe kassierten die Beamten anschließend bei einem der Burschen, einem 13-Jährigen, ein. Mit ihm führten sie zudem ein eindringliches Gespräch. Alle Kinder wurden nach dem Vorfall an ihre die Eltern überstellt.

Gaststätte und Kiosk waren Ziel von Einbrechern – Dreieich / Sprendlingen

(lei) Einbrecher hatten es am frühen Mittwochmorgen auf zwei unmittelbar nebeneinanderliegende Objekte in der Theodor-Heuss-Straße abgesehen. In der Zeit zwischen 0.40 und 0.50 Uhr brachen die Kriminellen eine Tür auf der Rückseite eines Kiosks auf und durchsuchten in dem Objekt anschließend mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich dabei um zwei Täter gehandelt haben, die jedoch offenbar nichts entwendet hatten. Eine genauere Beschreibung zu ihnen liegt bislang nicht vor. Zudem hatte das Duo offensichtlich auch eine direkt angrenzende Gaststätte zum Ziel. Hier versuchten sie ebenfalls eine Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Einbruch in Kita – Rodgau / Dudenhofen

(br) Einbrecher drangen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Freiherr-von-Stein-Straße ein. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6.55 Uhr, gelangten der oder die Täter über ein eingeschlagenes Fenster auf der Rückseite in das Gebäude und brachen nach dem Eindringen mehrere verschlossene Schränke und Schubladen auf. Die Einbrecher entwendeten technische Geräte und richteten einen Sachschaden von rund 4.000 Euro an. Die Kriminalpolizei Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Vandalismus in Schule – Rodgau / Hainhausen

(lei) Rund 2.500 Euro Sachschaden haben Unbekannte in einer Schule in der Straße „Am Sportfeld“ angerichtet – dem Anblick vor Ort zufolge offensichtlich aus reiner Zerstörungswut. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern geben können. In der Zeit zwischen Montag, 15.45 Uhr und Dienstag, 7.15 Uhr, gelangten diese offenbar über eine Feuertreppe auf das Flachdach der Schule und beschädigten dort mehrere Dachfenster. Hierüber drangen sie offensichtlich auch in das Gebäude ein. Dort verteilten sie anschließend eine unbekannte Flüssigkeit und warfen Hygieneartikel in den Toiletten herum, ehe sie über eine Rettungstür flüchteten. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruches. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Scheinwerfer von Porsche gestohlen / Zeugen gesucht – Hanau/Steinheim

(br) Diebe entwendeten in der Nacht zu Dienstag beide Scheinwerfer eines Porsche Cayenne und richteten dabei einen erheblichen Sachschaden an. Der Fahrer des schwarzen Wagens fand diesen am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, in der Johannes-Neeb-Straße (Höhe der einstelligen Hausnummer) ohne Scheinwerfer und stark beschädigt vor. Am Montagabend stellte er das Auto um circa 22 Uhr am Fahrbahnrand ab. Eine Zeugin habe in der Nacht, gegen 2.45 Uhr zwar verdächtige Geräusche wahrnehmen, aber keine weiteren Feststellungen treffen können. Aufgrund des offensichtlich gewaltsamen Ausbaus der Scheinwerfer entstand am Porsche ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Werkzeugdieb brach Auto auf – Maintal

(br) Ein bislang unbekannter Täter war in der Nacht zu Dienstag in Maintal zugange und brach ein Fahrzeug auf, um darin befindliches Werkzeug zu entwenden. In der Zeit zwischen Montagabend, 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr, schnitt der Autoaufbrecher ein Loch in die hintere Schiebetür eines weißen Opel Vivaro in der Eichendorffstraße (Höhe der einstelligen Hausnummern) und floh mit seiner Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Unfallflucht im Baustellenbereich: Wer kann Hinweise geben? – Autobahn 66 / Gründau-Lieblos

(br) Zu einer mutmaßlichen Unfallflucht soll es am Montagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, auf der Autobahn 66, Fahrtrichtung Fulda, in Höhe der Abfahrt nach Gründau-Lieblos gekommen sein. Ein 60-jähriger Wohnmobilfahrer befuhr die A66 im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Gründau-Lieblos und Gelnhausen-West auf dem rechten Fahrstreifen, als sich seinen Angaben zufolge ein blauer Transporter mit Anhänger unmittelbar nach einem Überholvorgang dicht vor ihm einsortierte. Der Wohnmobil-Lenker hatte daraufhin zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stark bremsen und nach rechts ausweichen müssen. Durch das Ausweichmanöver stieß sein Fahrzeug an die Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nähere Erkenntnisse zu dem Fahrer des Transporters liegen bislang nicht vor. Nach Angaben des 60-Jährigen soll das Fahrzeug einen zweiachsigen, flachen Anhänger gezogen haben, welcher mit Fenstern beladen war. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Transporters. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Geldautomat gesprengt: Täter mit dunklem Wagen flüchtig – Neu-Isenburg

(lei) Nach einer Geldautomatensprengung am frühen Mittwochmorgen in einer Bankfiliale in der Carl-Ulrich-Straße hat die Polizei mit einem Großaufgebot die Fahndung nach den bislang flüchtigen Tätern aufgenommen. Nach bisherigen Informationen soll es sich um mindestens drei Personen handeln, die in einem dunklen Auto, offenbar einem Volkswagen SUV mit Offenbacher Kennzeichen, geflüchtet sind. Zeugen hatten gegen 4.50 Uhr einen lauten Knall gehört und mitgeteilt, dass die dortige Filiale vernebelt sei. Anschließend seien mindestens zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen aus der Bank geflüchtet und in das Auto gestiegen, in dem bereits ein Komplize als Fahrer wartete.

Vor Ort stellten die Beamten ein großes Trümmerfeld im Vorraum der Bank fest: Durch die Explosion des Geldautomaten waren Scheiben nach außen zerborsten und Teile der Wand- und Deckenkonstruktion des Raumes wurden stark beschädigt. Ob die Unbekannten Bargeld entwenden konnten und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu laufen derzeit.

Die Kriminalpolizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.