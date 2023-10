Korrekturmeldung zur Fahrtrichtung: Frontalzusammenstoß auf der B62 bei Sorga-Malkomes

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Renault Kleinbus von Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedewald unterwegs. Dabei geriet er aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 19-Jährigen kollidierte.

Ursprüngliche Meldung: Frontalzusammenstoß auf der B62 bei Sorga-Malkomes

Schenklengsfeld. Am Dienstag (24.10.), gegen 18.45 Uhr, ereignete sich auf der B62 zwischen Friedewald und Sorga ein schwerer Verkehrsunfall. Ein mit acht Personen besetzter Kleinbus aus dem Landkreis Weilheim-Schongau befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand die B62 aus Friedewald kommend in Fahrtrichtung Sorga. In Höhe der Molkomesserbrücke geriet der Kleinbus aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem 19-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz frontal zusammen. Hierbei wurden mehrere Personen in Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Alle Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt, vier davon lebensbedrohlich. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang war die B62 zwischen dem Abzweig Schenklengsfeld und Sorga bis etwa 22:50 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Zusammenstoß

Hünfeld. Am Montag (23.10.), gegen 16:35 Uhr, ereignete sich auf der B84 im Bereich der Anschlussstelle Hünfeld-Nord ein Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Mazda-Fahrerin befuhr die B84 aus Hünfeld kommend in Richtung Hünhan, als sie an der Kreuzung zur Kreisstraße 141 aus noch unklarer Ursache frontal mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen in einem Mercedes E53 Coupé zusammenstieß. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 26-Jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von circa 22.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In diesem Zusammenhang wurde der Verkehr auf der B84 kurzzeitig umgeleitet.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Frontalzusammenstoß auf der B62 bei Sorga-Malkomes

Schenklengsfeld. Am Dienstag (24.10.), gegen 18.45 Uhr, ereignete sich auf der B62 zwischen Friedewald und Sorga ein schwerer Verkehrsunfall. Ein mit acht Personen besetzter Kleinbus aus dem Landkreis Weilheim-Schongau befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand die B62 aus Friedewald kommend in Fahrtrichtung Sorga. In Höhe der Molkomesserbrücke geriet der Kleinbus aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem 19-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz frontal zusammen. Hierbei wurden mehrere Personen in Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Alle Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt, vier davon lebensbedrohlich. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang war die B62 zwischen dem Abzweig Schenklengsfeld und Sorga bis etwa 22:50 Uhr voll gesperrt.

Gedenkstein beschmiert

Tann. Unbekannte beschmierten zwischen Montagabend (23.10.) und Dienstagmorgen (24.10.) einen Gedenkstein in der Heiligengasse mit roter Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroraum

Bad Salzschlirf. Zwischen Sonntagabend (22.10.) und Montagmorgen (23.10.) gelangten unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Weise in ein Gebäude in der Bahnhofstraße. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Büro eine Geldkassette im Wert von rund 20 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Von einem in der Marie-Curie-Straße in Lehnerz geparkten Lkw-Anhänger entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstag (10.10.) und Dienstag (24.10.) das Kennzeichen „FD-AN 1611“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakate entwendet

Petersberg. Rund um das Rathaus entwendeten und beschädigten bislang unbekannte Täter Wahlplakate. Der Diebstahl und die Sachbeschädigung ist am Mittwochabend (18.10.) aufgefallen. Auch in der Nacht zu Donnerstag (19.10.) trieben die Unbekannten ihr Unwesen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Mindestens zwei Unbekannte schlugen am Dienstagabend (24.10.), gegen 19.15 Uhr, eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Rodenbergstraße ein. Anschließend betraten die Täter unbefugt die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Als eine Zeugin auf die beiden Einbrecher aufmerksam wurde, flüchteten diese unerkannt in Richtung der Freiligrathstraße. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Pkw aufgebrochen – Tatverdächtiger ermittelt

Alsfeld. Zwischen Montagmorgen (23.10.) und Dienstagabend (24.10.) wurden ein 3er BMW sowie ein Nissan Qashqai Ziel eines zunächst unbekannten Täters. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden die beiden Fahrzeuge durch Einschlagen einer Scheibe und Aufhebeln einer Tür geöffnet und schließlich Wertgegenstände im Gesamtwert von circa 500 Euro sowie persönliche Dokumente aus den Innenräumen entnommen. Zur Tatzeit standen die beiden Autos in der Straße „An der Hessenhalle“ und der Liederbacher Straße auf Parkplätzen.

Im Zuge der anschließenden Ermittlungen gelang es Beamten der Polizei in Alsfeld einen 25-jährigen Alsfelder als Tatverdächtigen zu ermitteln. Bei dem Mann aus Alsfeld konnten die Polizistinnen und Polizisten schließlich auch Diebesgut aus den beiden Fahrzeugen auffinden und sicherstellen. Der 25-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten.

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 62 bei Schenklengsfeld

Gegen 19.00 Uhr ereignete sich auf der B62, zwischen Sorga und Malkomes, ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem PKW. Der Kleinbus war mit mehreren Personen besetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten bis zu acht Personen schwer verletzt sein. Rettungskräfte sind im Einsatz. Die B 62 ist bis auf weiteres in beiden Richtungen voll gesperrt.