Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Trio scheitert mit Überfall auf Spielothek, Friedrichsdorf, Seulberg, Am Houiller Platz, Dienstag, 24.10.2023, 23:14 Uhr

(jn)Am Dienstagabend haben drei als jugendlich beschriebene Täter versucht, eine Spielhalle im Friedrichsdorfer Ortsteil Seulberg zu überfallen. Um 23:14 Uhr betrat das Trio die Spielothek in der Straße „Am Houiller Platz“, wobei ein Täter im Eingangsbereich wartete. In den Räumlichkeiten zog einer der Räuber ein Messer und forderte die Herausgabe von Geld von einer Mitarbeiterin. Dieser Forderung kam die Frau nicht nach, so dass die drei Täter die Spielhalle verließen und mit leeren Händen flüchteten. Verletzt wurde niemand. Das Trio wird wie folgt beschrieben.

Täter 1: männlich, etwa 14 Jahre alt, ca. 1,50 Meter groß, schmal, hellhäutig, sprach aktzentfreies Deutsch, orangefarbene Haare, schwarz-weißes Bandana als Maske, schwarzer Pullover mit weißen Streifen an den Ärmeln Täter 2: männlich, ca. 14 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, hellhäutig, blauer Kapuzenpullover Täter 3: männlich, hellhäutig, helle Kappe, olivfarbenes Tuch als Maske, schwarzer Pullover mit weißer Aufschrift, schwarze Jogginghose mit weißen Strichen an der Seite

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 entgegengenommen werden.

VW beschädigt und weitergefahren,

Wehrheim, Bahnhofstraße, Montag, 23.10.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 24.10.2023, 09:00 Uhr

(jn)In Wehrheim kam es zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 12:00 Uhr hatte ein VW-Fahrer seinen blauen Golf in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 38 geparkt. Als er am nächsten Morgen um 09:00 Uhr zurückkehrte, fielen ihm frische Beschädigungen an der Fahrzeugseite auf. Augenscheinlich hatte ein Verkehrsteilnehmer den Pkw beim Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06081 / 9208 – 0.