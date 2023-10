Mitarbeiter in Parkhaus attackiert,

Limburg an der Lahn, Frankfurter Straße, Mittwoch, 25.10.2023, 05:00 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Mitarbeiter eines Limburger Parkhauses von zwei unbekannten Männern geschlagen und verletzt. Gegen 05:00 Uhr fielen dem 52-jährigen Geschädigten und seinem Kollegen beim Reinigen des Parkhauses in der Frankfurter Straße zwei Männer auf, welche in einem Treppenhaus saßen und Alkohol konsumierten. Der Geschädigte habe nach eigenen Angaben die beiden angesprochen und gebeten das Parkhaus zu verlassen. Die uneinsichtigen Männer seien daraufhin aufgestanden und hätten ihn ins Gesicht und mit einer Müllzange auf den Kopf geschlagen. Anschließend sollen beide auf Fahrräder gestiegen sein und die Flucht in Richtung „Tal Josaphat“ ergriffen haben. Der Verletzte musste von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt werden. Die beiden Männer sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein. Sie hätten jeweils lockige, kurze Haare gehabt und wären dunkel gekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Fahrzeuganhänger samt Walze gestohlen, Limburg an der Lahn, Weilburger Straße, Baustelle Kloster Marienborn, Festgestellt: Montag, 23.10.2023

(fh)In den vergangenen Wochen haben Diebe in Limburg einen Fahrzeuganhänger mitsamt einer Arbeitsmaschine entwendet. Am Montag stellten Mitarbeiter einer Firma, die eine Baustelle am Kloster Marienborn in der Weilburger Straße betreuen, fest, dass ein dort geparkter Fahrzeuganhänger mit dem Kennzeichen „WW-AM 729“ sowie die darauf geladene gelb/ türkise Walzmaschine der Marke „AMMANN“ entwendet worden waren.

Die Polizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Nachbar hält Dieb fest,

Selters, Niederselters, Klosterstraße Dienstag, 24.10.2023, 12.22 Uhr

(eh) Am gestrigen Dienstag versuchte ein Dieb in Niederselters diverse Sachen aus einem verschlossenen Auto zu stehlen und wurde dabei von einem Zeugen gestört. Ein 22-jähriger Waldbrunner trat um 12.22 Uhr in der Klosterstraße an ein dort geparktes Fahrzeug heran und versuchte erfolglos durch ziehen an der Tür dieses zu öffnen. Die Besitzerin bemerkte den versuchten Diebstahl und verständigte einen Nachbarn, welcher den Langfinger bis zum Eintreffen der mittlerweile informierten Polizei festhielt. Diese stellten die Personalien des Diebes fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Junger Autofahrer kollidiert mit Baum, L 3337, Selters-Haintchen / Weilrod-Hasselbach, Dienstag, 24.10.2023, 19:00 Uhr

(fh)Auf der L 3337 bei Selters-Haintchen ist am Dienstagabend ein junger Mann mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Seine Beifahrerin wurde verletzt. Gegen 19:00 Uhr befuhr der 20 Jahre alte Mann aus Selters gemeinsam mit seiner 19-jährigen Beifahrerin in einem Saic MG4 die L 3337 von Hasselbach nach Haintchen. In Höhe einer Straßenkuppe verlor der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenprall verletzte sich die Beifahrerin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.