Main-Taunus: Die Polizei-News

Wohnungstür in Brand gesetzt,

Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, Montag, 23.10.2023, 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr

(jn)Am Montagabend kam es an einem Mehrfamilienhaus in Kelkheim zu einer versuchten Brandstiftung, welche bis zum nächsten Tag unbemerkt blieb. Ermittlungen am Tatort in der Robert-Koch-Straße im Stadtteil Ruppertshain folgend, hatten ein oder mehrere unbekannte Täter am Montag zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr die hölzerne Hauseingangstür vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Feuer griff nicht auf weitere Gebäudeteile über, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Erst am nächsten Mittag war der Schaden von Bewohnern entdeckt worden, die sich sodann an einen unangenehmen Geruch erinnerten, den sie am Montagabend wahrgenommen hatten.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Falsche Bankmitarbeiter machen Beute, Hofheim am Taunus, Hermann-Friesen-Straße, Dienstag, 24.10.2023, 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(jn)Am Dienstag erschien ein Trickbetrüger nach telefonischer Vorankündigung bei einer älteren Dame aus Hofheim an der Wohnungstür, nahm ihre Bankkarte samt PIN entgegen und hob einen vierstelligen Betrag ab. Im Laufe des Tages hatte sich ein unbekannter Täter bei der Geschädigten gemeldet und sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben. Angeblich gebe es ein Sicherheitsrisiko für ihr Konto, weshalb das Geld der Geschädigten in Gefahr sei. Es wäre nun notwendig, die Bankkarte einzuziehen, weshalb ein Bankmitarbeiter zeitnah zu der Dame nach Hause kommen würde. Auch die PIN müsse die Angerufene herausgeben.

Kurze Zeit später erschien ein schick gekleideter Mann in braunem Anzug, weißem Hemd und schwarzen Schuhen an der Anschrift der Seniorin in der Hermann-Friesen-Straße und nahm die Bankkarte samt PIN in Empfang. Hiernach wurde eine vierstellige Summe abgehoben, noch bevor die Geschädigte Verdacht schöpfte und die Polizei alarmierte.

Seien Sie bei „Anrufen von einer/Ihrer Bank“ bitte immer höchst sensibel! Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche immer sofort und rufen unter der Ihnen bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an, um sich bezüglich der Richtigkeit der Kontaktaufnahme zu vergewissern. Geben Sie niemals Ihre PIN aus der Hand, schon gar nicht am Telefon und lassen Sie sich nicht von Betrügern zu irgendwelchen Handlungen verleiten.

16-Jähriger mit Reizstoff besprüht,

Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Dienstag, 24.10.2023, 22:50 Uhr

(jn)In Hofheim ist am Dienstagabend ein Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen worden. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Um 22:50 Uhr hielt sich der 16-Jährige aus Kriftel mit Freunden im Bereich der Elisabethenstraße auf. Kurz nachdem sich die Gruppe getrennt habe, sei er von einer drei- oder vierköpfigen Personengruppe angesprochen und grundlos provoziert worden. Einer der 13 bis 14 Jahre alten Personen soll in dem Zusammenhang ein Reizstoffsprühgerät hervorgeholt und den Geschädigten damit besprüht haben. Hiernach rannten die Personen, die alle recht klein gewesen sein sollen und mit Gucci-Mütze und Bauchtausche bekleidet waren, davon. Die Täter konnten im Rahmen einer Fahndung der Hofheimer Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei in Hofheim bittet nun um weitere Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern. Diese können Sie an die Rufnummer 06192 / 2079 – 0 richten.

Weitere Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, S-Bahnhof, Dienstag, 24.10.2023, 21:46 Uhr

(jn)Am Dienstagabend kam es im Bereich des Hofheimer S-Bahnhofes zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 21-Jähriger aus Eppstein verletzt wurde. Um 21:47 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Schlägerei in der Hattersheimer Straße gemeldet. Demnach sollen sich etwa vier Personen geschlagen haben und im Anschluss zur Bahnhofsunterführung gelaufen sein. Polizisten trafen im Verlauf einer Fahndung mehrere Personen, unter anderem auch den geschädigten 21-Jährigen, an. Dieser kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus und gab an, von vier Personen grundlos angegriffen worden zu sein. Zudem stellten die Polizeibeamten ein Pfefferspray bei einer 16-Jährigen sicher. Da sie sich zuvor auf dem Gallusmarkt aufgehalten hatte, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Hofheimer Polizeistation, wurde sie einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

Fahrraddiebe „erfolgreich“,

Kriftel, Leibnizring, Dienstag, 24.10.2023, 01.45 Uhr

(eh) Am vergangenen Dienstag waren Fahrraddiebe in Kriftel zugange und entwendeten aus einem Schuppen ein Pedelec. Hierzu verschafften sich die Langfinger Zugang zu der im Leibnizring befindlichen Gartenhütte, welche sie mit einem unbekannten Tatwerkzeug aufbrachen. Dort heraus entwendeten sie ein mit Kettenschloss gesichertes E-Bike der Marke KTM im Gesamtwert von circa 5.000 EUR. Anschließlich entfernten sie sich mit ihrem Diebesgut in Unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Fahrzeugknacker scheitern,

Hofheim, Marxheim, Meisenweg, Montag, 23.10.2023, 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(eh) Am vergangenen Montag scheiterten Diebe bei dem Versuch, ein Auto in Hofheim Marxheim aufzubrechen und hieraus Diebesgut zu entwenden. Der weiße VW Kombi wurde von seinem Besitzer im Meisenweg gegen 07.00 Uhr abgestellt. Als dieser gegen 18.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte sich mit einem Werkzeug an der hinteren rechten Scheibe zu schaffen gemacht hatten. Diese wies verschiedene Risse und Absplitterungen auf, hielt aber Stand, sodass die Täter vom Auto abließen und nichts entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der PD-Main-Taunus unter der Rufnummer (06196) 2073 – 0 entgegen.

Einbrecher scheitert an Haustür,

Flörsheim am Main, Hennebergstraße, Montag, 23.10.2023, 13.00 Uhr bis Dienstag, 24.10.2023, 11.30 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Montag, 13.00 Uhr bis Dienstag, 11.30 Uhr versuchten Einbrecher in ein Haus in Flörsheim am Main einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter machten sich dazu an der Haustür des Einfamilienhauses in der Hennebergstraße zu schaffen, was aber nicht zum erwünschten Erfolg führte. Unverrichteter Dinge verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 400 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.