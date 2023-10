Wiesbaden: Die Polizei-News

In Sportlerheim eingebrochen,

Wiesbaden, Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Montag, 23.10.2023, 21.00 Uhr

bis Dienstag, 24.10.2023, 06.00 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Montag, 21.00 Uhr bis Dienstag, 06.00 Uhr brachen

Langfinger in ein Sportlerheim in Wiesbaden-Klarenthal ein und entwendeten

Bargeld. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über das

Verkaufsfenster Zutritt zu dem in der Geschwister-Scholl-Straße befindlichen

Gebäude. Dazu drückten sie den Rollladen nach oben und hebelten anschließend mit

einem unbekannten Werkzeug das Fenster auf. Im Gebäude angekommen, öffneten sie

gewaltsam vier Kühlschränke und entwendeten hieraus eine Geldkassette mit

Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise

nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Fahrraddiebe „erfolgreich“,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Mittwoch, 25.10.2023, 03.28 Uhr

(eh) Am frühen Mittwochmorgen waren Fahrraddiebe in Wiesbaden-Südost zugange.

Hier entwendeten sie ein Mountainbike der Marke Ghost, welches mittels

Faltschloss in der Mainzer Straße an einem Verkehrsschild befestigt war.

Mutmaßlich wurde das Rad gegen 03:30 Uhr entwendet, da zu diesem Zeitpunkt

verdächtige Geräusche wahrgenommen worden waren. Der Wert des entwendeten

Fahrrads beträgt circa 850 EUR. Hinweise zum Verbleib des blauen Rades nimmt das

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Tablet aus Gaststätte geklaut,

Wiesbaden, Rheingaustraße, Dienstag, 24.10.2023, 19.30 Uhr

(eh) Am Dienstag schlug ein Tabletdieb in einem unbeobachteten Moment in einer

Gaststätte in Wiesbaden Biebrich zu und entwendete diverse Apple-Produkte. Der

bislang unbekannte Täter betrat gegen 19.30 Uhr das in der Rheingaustraße

befindliche Mexikanische Restaurant und lies sich bewirten. In einem

unbeobachteten Moment entwendete er aus dem Thekenbereich das Kassensystem samt

Tastatur des Herstellers Apple und floh in unbekannte Richtung. Der Dieb kann

vom Wirt wie folgt beschrieben werden: Er sei circa 40-50 Jahre alt, von

kräftiger Statur, ca. 195 cm bis 200 cm groß und habe eine Glatze gehabt. Zum

Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Lederjacke, ein helles Oberteil und eine

graue Jogginghose. Des Weiteren habe er am linken Ohr einen schwarzen Ohrstecker

getragen.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Rollerfahrer kommt betrunken zu Fall, Hohenstein,

Breithardt, Bleidenstadter Weg, Dienstag, 24.10.2023, 18.03 Uhr

(eh) Am vergangenen Dienstag verlor ein Rollerfahrer in Hohenstein Breithardt

die Kontrolle über seinen Roller und stürzte von der Straße auf eine nahgelegene

Wiese. Ein 69-jährigiger Breithardter befuhr mit seinem Moped um 18.03 Uhr den

Bleidenstadter Weg aus Richtung Born kommend. Aufgrund von vorherigem

Alkoholkonsum verlor er kurz nach der Ortseinfahrt die Kontrolle über sein

Fahrzeug und stürzte in die neben der Straße gelegene Grünflache. Eine dazu

gezogene Polizeistreifte stellte nach Aufnahme des Unfalls einen Atemalkoholwert

von 2,16 Promille bei dem Unfallfahrer fest. Anschließend nahmen sie den Mann

mit auf die Dienststelle wo ihm Blut abgenommen wurde.

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr – Fahrerin verletzt, Idstein-Wörsdorf, L

3026, Dienstag, 24.10.2023, 13:40 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der L 3026 zwischen den Idsteiner

Ortsteilen Wörsdorf und Walsdorf ein Unfall im Begegnungsverkehr, bei dem eine

Verkehrsteilnehmerin verletzt wurde. Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 51-jährige

Idsteinerin mit ihrem BMW die L 3026 von Wörsdorf nach Walsdorf. In einer Kurve

kam ihr ein Opel Insignia entgegen, welcher von einer 54-Jährigen gesteuert

wurde. Den Angaben der Idsteinerin und denen eines Zeugen zufolge, soll der Opel

plötzlich auf ihre Fahrbahn gefahren sein, sodass es zu einem Zusammenstoß

beider Fahrzeuge kam. Bei diesem wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt, sodass

sie in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert

sich auf knapp 13.000 Euro.

Pkw in Wendehammer angefahren,

Taunusstein-Orlen, Breithardter Weg, Mittwoch, 18.10.2023, 17:00 Uhr bis

Freitag, 20.10.2023, 13:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Freitagmorgen ereignete sich im

Breithardter Weg in Taunusstein-Orlen eine Verkehrsunfallflucht, zu der die

Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. In der besagten Zeitspanne parkte ein

schwarzer Smart am Straßenrand in Höhe eines beginnenden Wendehammers. Am

Freitagmorgen stellte der Halter des Smarts fest, dass die hintere linke

Fahrzeugseite Beschädigungen in Form von Kratzern aufwies. Der Sachschaden wird

auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Denkbar ist, dass eine unbekannte Person mit

ihrem Fahrzeug in die Straße einfuhr, beim Wenden im Wendehammer gegen den Smart

stieß und anschließend unerlaubt flüchtete.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.