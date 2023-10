Bergstrasse

Lampertheim: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pflegeheim

Lampertheim (ots) – Kriminelle hebelten zwischen Dienstagnachmittag (24.10.),

gegen 16.30 Uhr und Mittwochmorgen (25.10.), 6 Uhr, eine Tür eines Pflegeheimes

in der Hagenstraße auf und gelangten so ins Gebäude. In den Verwaltungsräumen

suchten die Täter nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit Bargeld

unerkannt vom Tatort. Nach momentanem Ermittlungsstand verursachten die

Einbrecher einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252 / 706 – 0 entgegengenommen.

Zwingenberg (ots) – Nachdem Kriminelle am Dienstag in eine Wohnung in der

Darmstädter Straße einbrachen und Wertgegenstände entwendeten, ermittelt nun die

Kriminalpolizei in Heppenheim und sucht Zeugen.

Die Einbrecher hebelten zwischen 7.30 und 15 Uhr die Wohnungstür in einem

Mehrfamilienhaus auf. In den Räumen suchten die Täter nach Wertgegenständen und

fanden nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Mit der Beute

flüchteten die Kriminellen unbemerkt. Nach momentanem Ermittlungsstand entstand

ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise auf die Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei dem

Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06525 / 706 – 0 zu

melden.

Pfungstadt, Dieburg, Bürstadt: Zivilfahnder stoppten und kontrollierten mehrere Verkehrssünder

Am Dienstag (24.10.) führten Zivilfahnder Verkehrskontrollen auf den in Südhessen verlaufenden Autobahnen und Bundesstraßen durch.

Im Fokus standen hierbei die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit, unerlaubtes Überholen sowie die Benutzung von Handys am Steuer.

Innerhalb kürzester Zeit stellten die Beamten fünf Ordnungswidrigkeiten fest und brachten diese zur Anzeige.

Auf der Bundesstraße 43a, zwischen Dieburg und Hanau, kontrollierten die Fahnder gegen 14:20 Uhr einen 48-jährigen Lastwagenfahrer. Er hatte während der Fahrt sein Handy am Ohr. Ebenfalls durch die Benutzung eines Handys am Steuer fiel ein 43-jähriger Autofahrer auf. Er wurde gegen 16:40 Uhr auf der Autobahn 67 bei Pfungstadt kontrolliert. Beide Männer müssen mit einem Punkt sowie 100 Euro Bußgeld rechnen.

Zudem droht zwei Lastwagenfahrern eine Strafe von 70 Euro. Sie waren ebenfalls nachmittags auf der Autobahn 67 bei Pfungstadt unterwegs und überholten dort trotz des ausgeschilderten Überholverbots.

Noch teurer wird es für einen 33-jährigen Raser. Ihn stoppten die Ordnungshüter gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 44 bei Bürstadt, da er die in diesem Bereich erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h um beachtliche 42 km/h überschritt. Ihn erwarten zwei Punkte sowie eine Geldbuße von 320 Euro. Des Weiteren wird er seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen.

Darmstadt

Darmstadt: E-Scooter-Fahrer nach Kollision mit Auto verletzt / Fahrer flüchtet

Darmstadt (ots) – An der Kreuzung Haardtring / Eschollbrücker Str. kam es zu

einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Am

Dienstag (24.10.) gegen 14 Uhr missachtete ein Autofahrer beim Abbiegen den

herannahenden E-Scooter. Dies führte dazu, dass der E-Scooter-Fahrer gegen den

am Auto montierten Fahrradträger stieß. Obwohl der Unfallverursacher kurz

anhielt, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug

um ein hell lackiertes Auto.

Das 2. Polizeirevier Darmstadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfall oder dem flüchtigen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer

06151/969-41210 zu melden.

Darmstadt-Wixhausen: Hochwertige Geräte aus Werkstatt entwendet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Kriminelle verschafften sich Zugang zu einer Werkstatt in der

Wolfsgartenallee und entwendeten wertvolle Elektrogeräte und Werkzeuge. Zwischen

Dienstagabend (24.10.) gegen 18 Uhr und Mittwochmorgen (25.10.) gegen 7.30 Uhr,

drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten ein. Dabei öffneten sie gewaltsam

das Schloss der Werkstatttür. Im Inneren erbeuteten sie aus Schränken und

Schubladen unter anderem einen Bohrschrauber, Schraubenschlüssel, diverse

elektrische Haushaltsgeräte und Werkzeuge wie eine Flex, Fettpresse,

Drehmomentschlüssel und Ratsche. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf etwa

7.000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders

schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter

der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Lebensmitteldiebe machen lediglich Fünf Euro Beute / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Zwischen Freitagmittag (20.10.) und Dienstagabend

(24.10) brachen Kriminelle eine Gartenhütte in der Jägertorstraße auf. Gewaltsam

verschafften sie sich Zugang zum Innenraum der Hütte, indem sie Fenster und

Türen beschädigten. Obwohl sie nur Lebensmittel im Wert von circa 5 Euro

erbeuteten, hinterließen die Kriminellen einen Schaden über mehrere hundert Euro

und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Lastwagen kommt von der Fahrbahn ab / Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Dieburg (ots) – Am Mittwochmorgen (25.10.) gegen 09:30 Uhr kam es auf der

Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger

Lastwagenfahrer aus Münster schwer verletzt wurde.

Aktuellen Ermittlungen zufolge verlor der 70 Jahre alte Fahrer aus bislang

ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Lastwagen, kam nach rechts von der

Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Der Lastwagenfahrer

erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend zur medizinischen Versorgung in

ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme war die Frankfurter Straße eine Stunde in beide

Richtungen voll gesperrt.

Griesheim: Unbekannte Täter plündern Auto / Kriminalpolizei Darmstadt sucht Zeugen

Griesheim (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagabend (22.10.) gegen 21 Uhr und

Montagabend (23.10.) gegen 18 Uhr verschafften sich Kriminelle in der

Uthmannstraße unbemerkt Zugang zu einem Fahrzeug. Im Inneren des Autos stießen

sie auf eine Sonnenbrille und weiteres Autozubehör, welches sie mitnahmen. Der

Gesamtwert der entwendeten Gegenstände liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt nahm die Ermittlungen in

die Hand. Zeugen mit relevanten Informationen können diese unter der Rufnummer

06151/969-0 mitteilen.

Pfungstadt, Dieburg, Bürstadt: Zivilfahnder stoppten und kontrollierten mehrere Verkehrssünder

Pfungstadt, Dieburg, Bürstadt (ots) – Am Dienstag (24.10.) führten Zivilfahnder

Verkehrskontrollen auf den in Südhessen verlaufenden Autobahnen und

Bundesstraßen durch.

Im Fokus standen hierbei die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit,

unerlaubtes Überholen sowie die Benutzung von Handys am Steuer.

Innerhalb kürzester Zeit stellten die Beamten fünf Ordnungswidrigkeiten fest und

brachten diese zur Anzeige.

Auf der Bundesstraße 43a, zwischen Dieburg und Hanau, kontrollierten die Fahnder

gegen 14:20 Uhr einen 48-jährigen Lastwagenfahrer. Er hatte während der Fahrt

sein Handy am Ohr. Ebenfalls durch die Benutzung eines Handys am Steuer fiel ein

43-jähriger Autofahrer auf. Er wurde gegen 16:40 Uhr auf der Autobahn 67 bei

Pfungstadt kontrolliert. Beide Männer müssen mit einem Punkt sowie 100 Euro

Bußgeld rechnen.

Zudem droht zwei Lastwagenfahrern eine Strafe von 70 Euro. Sie waren ebenfalls

nachmittags auf der Autobahn 67 bei Pfungstadt unterwegs und überholten dort

trotz des ausgeschilderten Überholverbots.

Noch teurer wird es für einen 33-jährigen Raser. Ihn stoppten die Ordnungshüter

gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 44 bei Bürstadt, da er die in diesem

Bereich erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h um beachtliche 42 km/h

überschritt. Ihn erwarten zwei Punkte sowie eine Geldbuße von 320 Euro. Des

Weiteren wird er seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen.

Gross-Gerau

Nauheim: Kriminelle hinterlassen Chaos in Geschäftsräumen – Kripo sucht Zeugen

Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstagabend (24.10.) gegen 19 Uhr und Mittwochmorgen(25.10.) gegen 06:00 Uhr in die Geschäftsräumlichkeiten einer Firma in der Adam-Opel-Straße ein. Dabei hinterließen sie eine Spur der Verwüstung. Mehrere Büroräumlichkeiten wurden durchwühlt. Ein vorgefundener Tresor weist Spuren eines gewaltsamen Eindringens auf. Im Zuge ihrer Suche entwendeten die Kriminellen Laptops und Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro, während der Wert der gestohlenen Gegenstände und des Bargelds auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bittet Bürger, die verdächtige Aktivitäten bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Raunheim: Diebeshand in Discounter-Filiale – Kripo Groß-Gerau ermittelt

Kriminelle hatten es am Dienstagnachmittag (24.10.) um 13 Uhr in einer Discounter-Filiale in der Flörsheimer Straße auf die Geldbörse einer Kundin abgesehen. Eine scheinbar schwangere Frau lenkte die ahnungslose Kundin geschickt in ein Gespräch. In diesem Moment gelang es ihrem Komplizen, heimlich die Geldbörse der Kundin zu entwenden und sich aus dem Laden zu entfernen. Mit der erlangten Bankkarte heben die Täter anschließend rund 900 EUR vom Konto der Dame ab.

Das Kommissariat 41 der Polizeidirektion Groß-Gerau nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Kelsterbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Freitag, den 20.10.2023, in der Zeit zwischen 15:11 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Kelsterbach. Dort parkte ein weißer Audi A5 Sportsback auf einem markierten Parkplatz am rechten Fahrbahnrand. Dieser wurde an der Heckstoßstange beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Erbach: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern – Zeugen gesucht

Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich bislang unbekannte Täter, im Zeitraum zwischen Samstag (21.10.) und Dienstag (24.10.), gewaltsamen Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Cranachstraße.

Dort durchsuchten sie sämtliche Räume mit dem Ziel Beute zu machen und flüchteten anschließend mit aufgefundenem Schmuck.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat K21-22 in Erbach in Verbindung zu setzen (06062 / 9530).