Landau: Die Polizei-News

Bedrohung eines Kommunalpolitikers – Tatverdächtiger stellt sich

Landau (ots) – Nachdem am Freitag 20.10.2023 ein Kommunalpolitiker in Landau Anzeige gegen einen zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Mann erstattet hatte, der ihn kurz zuvor an seiner Wohnanschrift bedroht haben soll, haben die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstag meldete sich ein 35-jähriger Mann bei der Polizei. Er räumte ein, den Politiker an seiner Wohnanschrift aufgesucht zu haben, bestritt jedoch, diesen bedroht zu haben.

Ladendiebstahl im Nachgang geklärt

Landau (ots) – Bereits am Montag 23.10.2023 kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Kronstraße in Landau. Hierbei wurden Waren im Wert von circa 85 Euro entwendet. Der Täter konnte flüchten.

Am 24.10.2023 erkannte eine Mitarbeiterin gegen 17:50 Uhr den Dieb vom Vortag wieder und verständigte die Polizei zwecks Personalienfeststellung. Nicht nur die Personalien des 19-Jährigen konnten festgestellt werden. Darüber hinaus konnten bei einer Durchsuchung weiteres Diebesgut im Wert von 7 Euro sowie eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.

Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. In der Folge wurde er zudem einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt.