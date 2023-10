Er kann es nicht lassen

Billigheim-Ingenheim (ots) – Ein 26-Jähriger kommt wohl mit der Trennung von seiner Freundin nicht zurecht. Er wollte am 24.10.2023 gegen 09:40 Uhr in der Marktstraße in Billigheim-Ingenheim hierüber nochmals sprechen. Da im der Einlass verwehrt wurde, kletterte er kurzerhand über das Hoftor. Die Umworbene verständigte hierauf die Polizei. Der Beschuldigte konnte nicht angetroffen werden.

19:35 Uhr – gleiches Spiel: Abermals kletterte der Beschuldigte über das Hoftor. Dieses Mal konnte er durch die Polizei angetroffen werden. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und die Ingewahrsamnahme bei erneuter Zuwiderhandlung angedroht.

Gefruchtet hatte die Ansage augenscheinlich nicht – gegen 21:40 Uhr stellte der 26-Jährige erneut seine Kletterkünste unter Beweis. Er konnte angetroffen werden und musste die Nacht folglich im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Auf ihn werden nun diverse Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch zukommen. Auch werden ihm die Kosten für die Ingewahrsamnahme in Rechnung gestellt.

Gegen Leitplanke gedrängt

A65/Insheim (ots) – Der Fahrer eines weißen Skoda befuhr Dienstag 24.10.2023, 17.55 Uhr, die A65 von Karlsruhe kommend in Richtung Landau. Ca. 600 Meter vor der Ausfahrt Insheim fuhr er auf dem linken Fahrstreifen, als ein daneben fahrender weißer Transporter immer mehr auf seinen Fahrstreifen kam.

Aus diesem Grund musste er nach links ausweichen und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Hierbei wurde das Fahrzeug über die ganze Seite erheblich beschädigt. Der weiße Transporter fuhr ungehindert weiter. Von ihm ist nur der Zulassungsbezirk BN bekannt. Zeugen, die nähere Hinweise zum Kennzeichen geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Einbruch in Kirche

Gleisweiler (ots) – In der Zeit vom Sonntag 22.10.2023 bis Dienstag 24.10.2023, wurde in die St. Stephanus Kirche in Gleisweiler eingebrochen. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Tür Zugang zur Sakristei und entwendete aus einem Tresor die Kirchenkollekte. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Vorsicht Giftköder – Zeugen gesucht

Herxheim (ots) – Die Polizeiinspektion Landau erhielt am Vormittag des 24.10.2023 den Hinweis, dass im Bereich „Alter Klingbach“ in Herxheim Giftköder ausgebracht wurden. Bitte achten Sie daher im gesamten Bereich in und um Herxheim auf Ihre Tiere. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigungen an Grundschule

Steinfeld (ots) – Dienstag 24.10.2023 am 24.10.2023 gegen 17:30 Uhr, wird der Polizei ein brennender Mülleimer an der Grundschule in Steinfeld gemeldet. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Vor Ort wurde im Rahmen der Ermittlungen bekannt, dass es außerdem zum Einschlagen einer Scheibe des Geräteschuppens der Grundschule gekommen ist. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 200EUR.

Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen dauern an. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Edenkoben/Edesheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 25.10.2023 gegen 02:30 Uhr konnte ein PKW ohne amtliches Kennzeichen auf der L 516 kurz nach dem Ortsausgang Edesheim in Fahrtrichtung Edenkoben festgestellt werden.

Der Fahrzeugführer fuhr in starken Schlangenlinien und hatte Probleme seine Fahrspur zu halten. Bei dem 25-Jährigen Fahrer konnte ein Atemalkoholwert von 2,26 Promille gemessen werden. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Der Fahrer wurde zur hiesigen Polizeidienststelle verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Aufgrund des Führens eines nicht zugelassenen Kraftfahrzeuges könnte der Fahrer gegen weitere Rechtsvorschriften verstoßen haben. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Außerdem können weitere Maßnahmen durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde erfolgen.