Versammlung mit Bezug zum Nahost-Konflikt

Mainz (ots) – Am Dienstagabend kam es auf dem Schillerplatz zu einer Versammlung mit Bezug zum Nahost-Konflikt. Ab 19 Uhr versammelten sich bis zu 50 Personen. Die Teilnehmer skandierten kritische Parolen zu dem Konflikt und wiesen auf die Notlage der Menschen im Gaza-Streifen hin.

Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei und wurde um 20 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet. Die Versammlung wurde durch die Polizei begleitet.

Taschendiebstahl

Mainz-Innenstadt (ots) – Wie die 85-jährige Mainzerin der Polizei über die Onlinewache mitteilte, wurde ihr am 24.10.23 gegen 14:25 Uhr in der Linie 57 zwischen dem Münsterplatz und Backhaushohl die Geldbörse entwendet.

Angaben zum Täter konnte die Frau leider nicht machen, da ihr das Fehlen der Geldbörse erst zu Hause aufgefallen war. Neben Dokumenten befand sich Bargeld im unteren 3-stelligen Bereich in der Börse. Wertvolle Tipps zur Sicherheit von Eigentum sind auf der nachfolgenden Internetseite zu finden: https://www.polizei-beratung.de/

Einbruch in Studentenwohnheim

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Dienstag 24.10.2023 gegen 11 Uhr wurde bekannt, dass in eine Wohnanlage für Studenten in der Straße „Am Rodelberg“ eingebrochen wurde. Ein 24-jähriger Mainzer Student war darauf aufmerksam geworden, weil er eine Veränderung an seinem Fenster festgestellt hatte.

Offenbar hatten es Einbrecher in der Zeit von 08:30-09:45 Uhr geschafft, ein gekipptes Fenster nach innen aufzudrücken und waren so in die Wohnung gelangt. Es wurdenFotoausrüstung in Höhe eines höheren 3-stelligen Betrags gestohlen.

Durch Beamte des Kriminaldauerdienstes wurde eine Spurensuche am Tatort durchgeführt, die Ermittlungen laufen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sic mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mit über 2 Promille auf die Autobahn gefahren

Rheinhessen (ots) – Besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten de Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 24.10.2023 gegen 20:45 Uhr einen offenbar betrunkenen Fahrer eines PKW, der an einer Alzeyer Tankstelle sein Auto betankt hatte und dann in Schlangenlinien auf die A 61 gefahren war.

Auf der Autobahn sei der PKW dann einmal mit der Schutzplanke kollidiert, aber dann weitergefahren. Mit Unterstützung zweier Streifen der Polizei Alzey konnte der Wagen, der bei Bornheim die A 61 wieder verlassen hatte, schließlich auf der L 408 bei Biebelnheim angetroffen werden. Bei dem deutlich alkoholisierten 52-jährigen Fahrer des Autos stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von ca. 2,14 Promille fest.

Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Der 52-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, mit dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen sowie mindestens mit einer Geldstrafe.