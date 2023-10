Versuchte Räuberische Erpressung durch zwei unbekannte Täter

Worms (ots) – Zu einer versuchten räuberischen Erpressung kam es am Dienstag 24.10. Nachdem ein 62-Jähriger sein Auto gegen 22:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Buschgasse abgestellt hatte, kamen zwei bislang unbekannte Männer auf ihn zu. Unter Vorhalt eines Messers forderten die beiden Täter die

Herausgabe seiner Geldbörse.

Der 62-Jährige kam der Forderung nach. Als die Täter daraufhin feststellten, dass sich darin lediglich Bargeld im Wert von etwa 10 Euro befand, warfen sie die Geldbörse zu Boden und flüchteten zu Fuß. Der 62-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die bislang unbekannten Männer trugen einen Mundschutz, dunkle Sportkleidung, Kapuzenpullover und weiße Schuhe.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Alzey (ots) – In der Nacht von Dienstag 24.10.2023 auf Mittwoch 25.10.2023 zwischen 17:50-04:30 Uhr, kam es in der Albiger Straße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude. Unbekannte Täter hebelten eine Balkontür, ein Fenster sowie die Haupteingangstür auf, sodass sie Zutritt erlangten.

Im Innenraum des Gebäudes wurden weiterhin mehrere Bürotüren gewaltsam eingetreten und mutmaßlich mit einem tatorteigenen Hydrantenschlüssel geöffnet. Weiterhin brachen unbekannte Täter das Firmenfahrzeug auf, welches vor dem Anwesen verschlossen parkte. Hier durchsuchten sie das Handschuhfach.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731 9110 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Alzey (ots) – Am Dienstag 24.10.2023 zwischen 08:45-10:15 Uhr kam es im Theodor-Heuss-Ring zu eiem Einbruchsdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus. Unbekannte Täter versuchten die rückwärtig gelegene Terrassentür als auch ein Fenster aufzuhebeln.

Als dies misslang schlugen sie mithilfe eines unbekannten Gegenstandes das Fenster ein, wodurch sie sich Zutritt in das Anwesen verschafften. Sämtliche Schränke, Schubladen im Erd- und Obergeschoss wurden nach Diebesgut durchwühlt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731 9110 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Fahrzeugführer

Gau-Heppenheim (ots) – Am Samstag 21.10.2023 um 10:30 Uhr, wird der PI Alzey zunächst ein Pkw im Bereich der L 409 bei Gau-Heppenheim gemeldet, welcher eine auffällige Fahrweise gezeigt haben und eine Böschung hinabgefahren sein soll.

Kurze Zeit später meldet sich ein 39-jähriger Zeuge bei der Polizeiinspektion Alzey und teilt mit, dass er die L 409 in Fahrtrichtung Hochborn befährt und einen Pkw vor sich hat, welcher Schlangenlinien fährt. Hierbei sei es auch schon zur Gefährdung entgegenkommender Verkehrsteilnehmer gekommen.

Durch die Beamten kann der besagte Pkw mitsamt dem 58-jährigen Fahrzeugführer angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle kann bei dem Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,66 Promille.

Des Weiteren kann an dem Pkw des 58-jährigen ein erheblicher Frontschaden festgestellt werden. Aufgrund der bestehenden Alkoholisierung wurde der 58-jährige Fahrzeugführer auf die Polizeiinspektion Alzey verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde der Führerschein durch die Beamten sichergestellt.

Der Fahrzeugführer muss sich zudem strafrechtlich verantworten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Saulheim (ots) – Am Freitag 20.10.2023, wird durch den 59-jährigen Geschädigten eine Unfallflucht auf dem Netto-Parkplatz in Saulheim gemeldet. Der Geschädigte habe seinen Pkw im Zeitraum von 17:15-17:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Nachdem der Geschädigte zu seinem Pkw zurückgekommen ist, können Schäden im Bereich des Kotflügels festgestellt werden.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach aktuellem Ermittlungsstand unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de übermittelt werden.