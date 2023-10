Frau schlägt Lebensgefährten und landet im Gewahrsam

Kaiserslautern-Hauptbahnhof (ots) – Am Dienstag 24.10.2023 wurde die Bundespolizei wegen einem prügelndem Pärchen auf Bahnsteig 8 alarmiert. Auf Bahnsteig 8 konnten die Bundespolizisten ein streitendes Paar und 2 Mitarbeiter der DB AG antreffen.

Die Polizisten trennten die beiden Personen. Nach Aussage der DB Mitarbeiter schlug die Frau den Mann. Bei dem 40-jährigen Deutschen handelte es sich um den Lebensgefährten der 26-Jährigen. Die 26-jährige Deutsche war augenscheinlich alkoholisiert und sehr aggressiv. Ihr Begleiter, von dem keine Aggression ausging, versuchte die Frau zu beruhigen, woraufhin die 26-jährige dem Mann im Beisein der Bundespolizisten nochmal ins Gesicht schlug.

Ihr Lebensgefährte wurde durch den Schlag nicht verletzt. Da die Frau sich nicht beruhigte wurde sie in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Deutschen einen Wert von 2,1 Promille. Bei der Kontrolle der Frau wurde ein Schlagring aufgefunden, dieser wurde durch die Polizisten beschlagnahmt.

Nachdem die Frau sich wieder beruhigte, wurde sie in der Nacht aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen die 26-jährige wird wegen Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

„Sattelzüge an die Kette gelegt“

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen kontrollierten die Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung zwei Sattelzüge. Bei beiden wurden erhebliche Mängel festgestellt, so dass die Weiterfahrt direkt vor Ort untersagt werden musste. Bei einem Sattelzug, wurden Defekte an der Brems- und Lenkanlage festgestellt.

Zudem verstieß der Fahrer gegen die geltende Sozialvorschriften. U.a. wurden die vorgeschriebenen Tagesruhezeiten verkürzt. Bei dem anderen Sattelzug, hatte sich bereits der „Zahn der Zeit“ an tragenden Teilen des Sattelaufliegers festgebissen.

Komplette Teile einer Lochleiste waren bereits weggerostet, so dass eine ausreichende Ladungssicherung nicht mehr hergestellt werden konnte. Zudem war ein Reifen so stark beschädigt, dass das Stahlgeflecht der Lauffläche bereits sichtbar war.

Gegen die beiden Fahrer sowie die Halterfirmen werden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Bis zur notwendigen Reparatur bzw. Umladung, wurden beide Sattelzüge vor Ort aus dem Verkehr gezogen und an die Kette gelegt.

Junge Diebe stehlen Parfum

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines „Ladendiebstahls mit Waffen“ haben sich ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener am Dienstagnachmittag eine Strafanzeige eingehandelt. Das Duo wurde kurz vor 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße dabei erwischt, als es gemeinsam „lange Finger“ machte.

Der 16- und der 19-Jährige waren beobachtet worden, wie sie sich am Parfum-Regal bedienten, an mehreren Artikeln die Verpackungen entfernten und die Waren in ihre Taschen steckten. Als sie anschließend die Kasse passieren wollten, ohne zu bezahlen, wurden die beiden Diebe gestoppt.

Da beide Täter in ihren Jackentaschen auch Gegenstände wie Pfefferspray und Werkzeug mit sich führten, wird der Vorgang als „Ladendiebstahl mit Waffen“ gewertet. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Das Haus des Jugendrechts wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. |cri

Scooter-Fahrer von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in der Mainzer Straße von einem Pkw angefahren worden. Der 57-Jährige erlitt einen Knochenbruch und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 35-jährige Autofahrer stadteinwärts unterwegs und wollte gegen 17 Uhr nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er jedoch den E-Scooter auf dem Gehweg und stieß mit ihm zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich.

Am VW T-Roc des 35-Jährigen entstand Sachschaden. Zum Unfall befragt, gab der Mann an, er sei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. |cri

Wer hat die Scheibe eingeschlagen?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Fackelwoogstraße an einem geparkten Pkw eine Scheibe eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zw. Montag 23 Uhr und Dienstag 10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Bislang ist nur bekannt, dass der betroffene Pkw, ein roter Mitsubishi Space Star, im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 3 auf einem Parkplatz stand. Als die Nutzerin des Wagens am Dienstag zu dem Mietfahrzeug kam, stellte sie fest, dass auf der Fahrerseite die hintere Seitenscheibe zerstört wurde. Die Rückbank war mit Glassplittern übersät. Gestohlen wurde aus dem Wageninneren nichts. Die Polizei ermittelt deshalb aktuell wegen einer Sachbeschädigung. |cri

Auf Schockanrufe genau richtig reagiert

Kaiserslautern (ots) – Mehrere sogenannte Schockanrufe sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Zum Glück erkannten die Angerufenen, dass jemand versucht, sie hereinzulegen.

Bei einem 70-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet klingelte gegen 13 Uhr das Telefon, und eine weinende Frau stammelte etwas von „Blut“. Eine andere Frau, die sich als Polizistin ausgab, übernahm das Telefonat und berichtete von einem tödlichen Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer verstorben sei. Die

Unfallverursacherin habe den 70-Jährigen als Ansprechpartner genannt.

Das Gespräch wurde dann (angeblich) an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Von dieser wurde der Mann aufgefordert, eine Kaution zu bezahlen. Der 70-Jährige ging nicht darauf an, sondern beendete an dieser Stelle einfach das Telefonat.

Ebenfalls ohne finanzielle Folgen blieb ein ganz ähnlicher Betrugsversuch bei einer 87-jährigen Frau aus dem Stadtgebiet. Wie die Tochter der Seniorin später bei der Kripo anzeigte, erhielt ihre Mutter kurz nach 11 Uhr einen Anruf einer weinenden weiblichen Person, die nur schwer zu verstehen war. Ein Mann habe dann das Gespräch übernommen und behauptet, dass die Tochter der 87-Jährigen einen

tödlichen Unfall verursacht habe.

Die Seniorin reagierte genau richtig: Sie entgegnete dem Unbekannten, dass sie ihre Tochter anrufen würde, um die Sache zu klären,dann beendete sie das Telefonat. Der anschließende Anruf bei ihrer Tochter zeigte, dass die Geschichte frei erfunden war. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Kollision unter Alkoholeinfluss

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein junger Mann am Dienstagabend in Mackenbach einen Unfall verursacht. Anschließend stellte er sein Auto ab und besuchte eine Bekannte. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Vorfall jedoch noch am Abend geklärt werden.

Zu dem Unfall kam es kurz vor halb zehn, als der 22-Jährige mit seinem Pkw beim Einparken einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat streifte. Obwohl an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand, verständigte der Verursacher nicht die Polizei, sondern parkte seinen Wagen und ging davon.

Ein Anwohner war jedoch aufgrund der Unfallgeräusche aufmerksam geworden und hatte beobachtet, wohin der Fahrer nach Verlassen seines Autos lief. Und nachdem der Zeuge den frischen Schaden am Pkw seiner Frau entdeckte hatte, stellte er den Verantwortlichen zur Rede.

Weil der junge Mann nach Alkohol roch, wurde die Polizei hinzugezogen. Ein Atemalkoholtest vor Ort bescheinigte ihm einen „Pegel“ von 1,12 Promille. Der 22-Jährige musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den Unfallverursacher kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Geld an Betrüger überwiesen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrere tausend Euro hat eine Frau aus dem Landkreis in den vergangenen Tagen an Betrüger verloren. Die 61-Jährige ging den Unbekannten leider durch falsche Handy-Nachrichten auf den Leim. Erst am Dienstag fiel ihr der Betrug auf und sie schaltete die Polizei ein.

Wie die Frau zu Protokoll gab, hatte sie am Wochenende auf ihrem Handy von einer unbekannten Nummer die Nachricht erhalten: „Hallo Mama, ich brauche Geld.“ Weil sie tatsächlich glaubte, dass die SMS von ihrem Kind stammt, überwies die 61-Jährige einen ersten vierstelligen Betrag. Auch die anschließende zweite Forderung nach einem weiteren vierstelligen Betrag erfüllte sie. Bei der dritten

Geldforderung wurde die Frau dann allerdings stutzig und stellte die Zahlungen ein.

Die Kripo hat die Ermittlungen nach dem Absender der Handy-Nachrichten aufgenommen. In diesem Zusammenhang noch einmal der dringende Appell: Falls Sie auch Nachrichten von unbekannten Handynummern erhalten, bleiben Sie bitte unbedingt vorsichtig! Überweisen Sie auf keinen Fall Geld an „irgendjemand“, der einfach nur behauptet, ein Familienmitglied zu sein. Prüfen Sie auf jeden Fall,

von wem die Nachricht tatsächlich kommt, beziehungsweise ob sie von der Person gesendet wurde, die der Absender vorgibt zu sein! |cri

Vorsicht bei Online-Geschäften

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wie wichtig es gerade bei Online-Geschäften ist, misstrauisch zu bleiben, hat eine Frau aus dem Landkreis in den vergangenen Tagen festgestellt. Wie die 35-Jährige am Montag über die Onlinewache der Polizei anzeigte, wollte sie am Wochenende über ein Kleinanzeigen-Portal

Kleidungsstücke verkaufen. Ein Interessent meldete sich und fragte wegen der Bezahlung nach der E-Mail-Adresse der Frau.

Nachdem die 35-Jährige dem Unbekannten die Mailadresse gegeben hatte, erhielt sie ein elektronisches Schreiben, das den Anschein erweckte, von dem Anzeigenportal zu kommen. Darin wurde die Frau aufgefordert, eine Schaltfläche anzuklicken, angeblich, um den Verkauf zu bestätigen.

Die 35-Jährige folgte der Aufforderung und gab auch ihre Bankdaten ein. Am Montag stellte sie dann allerdings fest, dass jemand versucht hatte, mehrere hundert Euro von ihrem Konto abzubuchen. Die Transaktion konnte zum Glück gestoppt werden, so dass der Frau kein finanzieller Schaden entstand. Die Ermittlungen nach dem vermeintlichen Kauf-Interessenten laufen. |cri