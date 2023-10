Kioskaufbrecher flüchtet mit Fahrrad – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Gegen 05:30 Uhr schlug am Dienstag 24.10.2023 ein bislang unbekannter Mann das Toilettenfenster eines Kiosks am Exerzierplatz ein und gelangte so ins Innere. Der Einbrecher entwendete Alkoholika, Tabakwaren sowie Bargeld.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Mann mit vier gefüllten Einkaufstaschen aus dem eingeschlagenen Fenster kletterte und dann mit einem Fahrrad in Richtung Landwehrstraße flüchtete. Da die Frau kein Mobiltelefon mit sich führte, konnte sie erst einige Minuten später die Polizei verständigen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Täterbeschreibung:

männlich, 170 cm groß, schlank und war 25-35 Jahre alt. Er trug eine knielange, schwarze Daunenjacke mit Kapuze, eine weiße Jogginghose, dicke schwarze Winterhandschuhe und schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen. Vom Aussehen entsprach er einem nordafrikanischen oder westasiatischen Phänotyp.

Bei dem Fahrrad handelte sich um ein schwarzes Herren-Trekkingrad mit Korb auf dem Gepäckträger. In diesem befand sich eine gefüllte graue Mülltüte. Bei den anderen Tüten handelte sich um eine gelb-rote Plastiktüte, eine große, stabile Tasche in weiß-rot sowie eine dunkle Tüte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu einem Fahrradfahrer der mit den beschriebenen Einkaufstaschen unterwegs war, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-3301-0 zu melden.

37-Jährige streift mehrere Fahrzeuge und zeigt sich unwissend

Mannheim (ots) – Aufmerksame Zeugen alarmierten am Dienstag gegen 19.45 Uhr die Polizei und meldeten eine Unfallflucht in der Adlerstraße, bei der eine Autofahrerin mehrere Autos gestreift haben soll und einfach weiterfuhr. Die Polizeibeamten konnten die 37-jährige Land Rover-Fahrerin im Karolingerweg einer Kontrolle unterziehen.

Zu Beginn der Kontrolle konnten die Polizisten Alkoholgeruch aus der Atemluft der 37-Jährigen wahrnehmen. Als ihr der Kontrollgrund eröffnet wurde, zeigte sie sich verblüfft und unwissend. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von knapp 0,25 Promille auf.

Der 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sie musste die Polizeibeamten auf die Polizeidienststelle begleiten. Bei der Unfallfahrt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Frau durch Brand in Mehrfamilienhaus leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Dienstag wurde um kurz nach 23:30 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen führte Unachtsamkeit zur Entstehung des Feuers im Wohnzimmer der Wohnung im ersten Stock.

Eine 72-Jährige Bewohnerin wurde durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Sie wurde medizinisch in einem Krankenhaus betreut.

Eine Begutachtung nach Beendigung der Löscharbeiten ergab, dass durch den Brand nur eine Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Schaden wird mit 40.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Mannheim-Waldhof übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache.