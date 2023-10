Karlsruhe: Kreativ präsentieren mit Methoden aus dem Poetry Slam

Karlsruhe. Die Badische Landesbibliothek bietet am Samstag, dem 4. November 2023, um 11 Uhr einen Workshop zum Thema „Kreativ präsentieren“ mit Moritz Konrad an.

Vor Menschen zu sprechen gehört zu den am weitesten verbreiteten Ängsten – und ist gleichzeitig ein essentieller Soft Skill für Schule, Studium, Beruf oder sogar Familienfeiern. Vielen fällt es schwer, Projekte zu präsentieren oder über die eigene Arbeit oder Forschung zu sprechen und sie dabei so zu vermitteln, dass auch Laien einen Zugang finden.

Was macht eigentlich einen guten Vortrag aus? Wie begeistert man ein Publikum für seine Themen? Und wie schafft man es, vielschichtige Sachverhalte verständlich zu verpacken, ohne dabei die Komplexität zu vernachlässigen? Poetry Slammer und Moderator Moritz Konrad schöpft für diesen dreistündigen Workshop aus seiner langjährigen Bühnenerfahrung, um gemeinsam mit den Teilnehmenden kreative Präsentationsstrategien zu erarbeiten.

Für den Workshop ist eine Anmeldung bis zum 27. Oktober 2023 über den Kalender auf der Webseite der Badischen Landesbibliothek erforderlich unter www.blb-karlsruhe.de/kalender.

(Quelle: Badische Landesbibliothek Karlsruhe)