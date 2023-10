Ludwigsburg: DER VERMESSENE MENSCH im Rahmen der 13. Afrikatage

Ludwigsburg, 23.10.2023 – Im Rahmen der 13. Ludwigsburger Afrikatage (25.-28.10.23) zeigt Kinokult Programmkinos in Kooperation mit der Filmakademie Baden-Württemberg am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023 den kontrovers diskutierten Spielfilm DER VERMESSENE MENSCH von Regisseur Lars Kraume. Der Film behandelt das Thema des Völkermords durch deutsche Kolonialtruppen in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Die Vorführung erfolgt in Zusammenarbeit mit „Afrika hilft Afrika e.V.“ und anderen Organisationen.

DER VERMESSENE MENSCH ist ein Historiendrama, das die deutschen Kolonialverbrechen in Namibia zur vorletzten Jahrhundertwende thematisiert. Im Mittelpunkt steht der Ethnologe Alexander Hoffmann, der die Grausamkeiten des Kolonialismus miterlebt und gleichzeitig nach Beweisen für seine gegensätzliche Rassentheorie sucht. Der Film beleuchtet die moralischen Dilemmata und menschlichen Tragödien in diesem dunklen Kapitel deutscher Geschichte.

Nach der Filmvorführung wird der Politikwissenschaftler und Entwicklungssoziologe Henning Melber die filmische Erzählung im Kontext der kolonialen Vergangenheit, der deutsch-namibischen Aussöhnung und den Reparationsverhandlungen für den begangenen Genozid einordnen. Dies verspricht eine informative und erkenntnisreiche Diskussion über ein wichtiges historisches Thema.

Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr im Kino Caligari. Karten können vorab auf der Website von Kinokult reserviert werden: https://www.kinokult.de/filme/der-vermessene-mensch.html

Die 13. Afrikatage Ludwigsburg bieten eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen und Diskussionen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website der Veranstalter: http://www.afrika-hilft-afrika.org/allgemein/afrika-tage-2023/.

Über Henning Melber:

Henning Melber, geboren 1950 in Stuttgart-Degerloch, ist Politikwissenschaftler und Entwicklungssoziologe. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem African Studies mit einem Schwerpunkt auf Südliches Afrika, Rassismus, Kolonialgeschichte und globale Governance. Melber ist Extraordinary Professor an der Universität Pretoria, mit Verbindungen zum Centre for Gender and Africa Studies der Universität des Freistaats in Bloemfontein und zum Institute of Commonwealth Studies der Universität London. Von 2017 bis 2023 war er Präsident der European Association of Development Research and Training Institutes (EADI). Zu seinen letzten Buchveröffentlichungen als Mit-Herausgeber zählen unter anderem „Jenseits der Mbembe-Debatte. Geschichte, Erinnerung, Solidarität,“ „Koloniale Vergangenheit – postkoloniale Zukunft? Die deutsch-namibischen Beziehungen neu denken,“ und „Kritik des deutschen Kolonialismus. Postkoloniale Sicht auf Erinnerung und Geschichtsvermittlung.“

(Quelle: Filmakademie Baden-Württemberg)