Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am Abend des 20. Oktober 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Neustadt an der Weinstraße einen 65-jährigen Deutschen. Bei der Kontrolle stellten die Bundespolzisten fest, dass gegen den Mann drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Hausfriedensbruch bestanden.

Da der 65-jährige die Geldstrafe von 1.714,50 EUR nicht bezahlen konnte, wurde er von den Polizisten in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert.