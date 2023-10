Maikammer – Verschiedene Kunsthandwerker bieten selbstgemachten Schmuck, Dekoartikel, Kleidung, Geschenkartikel etc. an. Es gibt selbstgemachten Glühwein, frisch gebackene Waffeln und fürs leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr der FV Zeltlager Pfalz e.V.

Öffnungszeiten:

Freitag, 24.11. von 17 bis 22 Uhr

Samstag, 25.11. von 14 bis 22 Uhr

Sonntag, 26.11. von 12 bis 17 Uhr

Weitere Infos unter www.kulturhof1590.de.