LGießich: Festnahme nach sexuellem Übergriff

Am Montag (16.10.2023) zeigte ein 64-jähriger Mann nach derzeitigen Erkenntnissen einer 12-jährigen Bilder mit pornografischem Inhalt. Darüber hinaus berührte er das Mädchen unsittlich. Eine Zeugin, der sich die 12-Jährige im Nachgang offenbarte, informierte die Polizei. Umgehend eingeleitete Ermittlungen der Gießener Kriminalpolizei führten in der Folge zu dem Tatverdächtigen aus dem Landkreis Gießen. Am Donnerstag (19.10.2023) konnten die Ermittler den Mann in Lich festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der deutsche Staatsbürger einer zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Diese erließ gegen den dringen Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Besitzes kinderpornografischer Schriften. Die Beamten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Gießen: Einbruch

Im Spitzwegring schlugen Einbrecher am Freitagmorgen zu. Sie hebelten zwischen 06.20 Uhr und 07.10 Uhr eine Terrassentür eines Reihenmittelhauses auf und durchsuchten die Räume. Ob sie etwas mitnahmen, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Pohlheim/Lollar: Vandalismus an Schulen

Einen Lautsprecher und zwei Glasscheiben beschädigten Unbekannte an einer Schule in der Pestalozzistraße im Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich im Zeitraum von Donnerstag (19.10.2023), 17.00 Uhr bis Freitagmorgen, 07.15 Uhr. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

In der Lollarer Ostendstraße entstanden ebenfalls mehrere Hundert Euro Schaden an einer Fensterscheibe einer Schule. Unbekannte versuchten offensichtlich, diese mit einer Flasche einzuwerfen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (18.10.2023), 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Unfallfluchten:

Gießen:

In der Gottlieb-Daimler-Straße beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW. Der Golf stand zwischen Montag (16.10.2023), 22.00 Uhr und Dienstagmorgen, 10.30 Uhr in Höhe einer Tankstelle. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Linden:

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Tannenweg in Großen-Linden parkte eine Autofahrerin am Mittwoch (18.10.2023) um 13.00 Uhr. Als sie gegen 14.15 Uhr zu ihrem weißen Compass des Herstellers FCA zurückkam, musste sie einen Schaden im vierstelligen Eurobereich feststellen. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Auf dem Parkplatz eines weiteren Supermarktes in der Robert-Bosch-Straße kam es ebenfalls zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer verursachte mehrere Tausend Euro Schaden am schwarzen Dacia Logan einer Autofahrerin. Diese war am Dienstag (17.10.2023) zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr im Markt einkaufen und bemerkte den Schaden bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug.

Gießen:

Die Fahrerin eines grauen VW parkte auf einem Parkplatz der Justus-Liebig-Universität in der Otto-Behagel-Straße. Am Mittwoch (18.10.2023) zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter den Polo und flüchtete anschließend. Zurück ließ er einen Schaden von mehreren Tausend Euro an der linken Seite des Autos.

Gießen:

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Schiffenberger Weg 107 parkte am frühen Sonntag (15.10.2023) um 03.00 Uhr der Fahrer eines VW. Als er gegen 04.00 Uhr zu seinem grauen Golf zurückkam, musste er einen Schaden von mehreren Tausend Euro am Auto feststellen. Ein Unfallflüchtiger hatte die Rückseite des Fahrzeugs beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht zu allen Unfällen Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-3555.